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https://sputnikarabic.ae/20221009/ممثل-إقليم-كردستان-العراق-في-إيران-سنخلي-مقار-الجماعات-الكردية-المعارضة-لطهران-بالإقليم-1068809699.html
ممثل إقليم كردستان العراق في إيران: سنخلي مقار الجماعات الكردية المعارضة لطهران بالإقليم
ممثل إقليم كردستان العراق في إيران: سنخلي مقار الجماعات الكردية المعارضة لطهران بالإقليم
أكد ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة بالإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T19:58+0000
2022-10-09T19:58+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال دباغ، فيما نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وشدد ممثل الإقليم الكردي بشمال العراق، على أنه "لا يوجد علاقات بين مسؤولي حكومة الإقليم والجماعات الكردية المعارضة لإيران"، إنما أكد على أن "اجتماعاتهم وتواجدهم معهم في مقار هذه المجموعات يأتي بهدف التفاوض ونقل الرسائل والحد من نشاطهم".وكانت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أميركي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق.من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم". وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".وفي 24 أيلول/سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220928/إيران-تقصف-مواقع-تابعة-لأحد-الأحزاب-المعارضة-لها-شمالي-العراق-1068348677.html
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إيران, أخبار إيران, كردستان, العالم العربي, العالم
إيران, أخبار إيران, كردستان, العالم العربي, العالم

ممثل إقليم كردستان العراق في إيران: سنخلي مقار الجماعات الكردية المعارضة لطهران بالإقليم

19:58 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / -
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أكد ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة بالإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات المعارضة لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.
طهران- سبوتنيك. وقال دباغ، فيما نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".
وشدد ممثل الإقليم الكردي بشمال العراق، على أنه "لا يوجد علاقات بين مسؤولي حكومة الإقليم والجماعات الكردية المعارضة لإيران"، إنما أكد على أن "اجتماعاتهم وتواجدهم معهم في مقار هذه المجموعات يأتي بهدف التفاوض ونقل الرسائل والحد من نشاطهم".
وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، في أواخر أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
وكانت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أميركي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق.
من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم". وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".
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وفي 24 أيلول/سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
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