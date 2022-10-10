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https://sputnikarabic.ae/20221010/إيران-ضرب-مقار-الجماعات-الانفصالية-في-كردستان-العراق-كان-قانونيا-بالكامل-1068824345.html
إيران تصف ضرب مقار الجماعات الانفصالية في كردستان العراق بأنه كان قانونيا بالكامل
إيران تصف ضرب مقار الجماعات الانفصالية في كردستان العراق بأنه كان قانونيا بالكامل
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية ضرب طهران لمقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق بأنه "قانوني بالكامل". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:55+0000
2022-10-10T09:11+0000
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
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طهران- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية.وقال المسؤول الإيراني: "على الحكومة العراقية ألا تسمح بأن تصبح الأراضي العراقية مركزا لانطلاق الاعتداءات على بلادنا". وأضاف كنعاني: "نؤكد على احترام الحدود الدولية ونرفض أي تغيير فيها".وتابع كنعاني: "قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرب مقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان بالعراق كان قانونيا بالكامل".يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات المعارضة لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، في أواخر أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/برلمان-كردستان-يرسل-وفدا-إلى-الحدود-للتحقيق-في-القصف-الإيراني-1068811088.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

إيران تصف ضرب مقار الجماعات الانفصالية في كردستان العراق بأنه كان قانونيا بالكامل

08:55 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية ضرب طهران لمقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق بأنه "قانوني بالكامل".
طهران- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية.
نقل مصاب جراء القصف الإيراني في أقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
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أمس, 21:42 GMT
وقال المسؤول الإيراني: "على الحكومة العراقية ألا تسمح بأن تصبح الأراضي العراقية مركزا لانطلاق الاعتداءات على بلادنا". وأضاف كنعاني: "نؤكد على احترام الحدود الدولية ونرفض أي تغيير فيها".
وتابع كنعاني: "قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرب مقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان بالعراق كان قانونيا بالكامل".
يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه ممثل إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ، أنه سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران المتمركزة في الإقليم، وأن حكومة الإقليم تحاول كبح تلك الجماعات المعارضة لتجنب أي هجوم من قوات الحرس الثوري الإيراني ضدها.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن دباغ أنه "سيتم إخلاء مقار الجماعات الكردية المعارضة لإيران التي تتخذ من الإقليم مقرًا لها. حكومة الإقليم تسعى لوقف هذه الجماعات المسلحة من أجل منع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمتها مرة أخرى".
وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، في أواخر أيلول/سبتمبر، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
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