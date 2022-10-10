https://sputnikarabic.ae/20221010/الصين-تعلن-عن-استعدادها-للعب-دور-بناء-في-جهود-خفض-التصعيد-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068850352.html

الصين تعلن عن استعدادها للعب دور بناء في جهود خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

الصين تعلن عن استعدادها للعب دور بناء في جهود خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

علقت وزارة الخارجية الصينية على الانفجارات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T14:14+0000

2022-10-10T14:14+0000

2022-10-10T14:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

الصين

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "لاحظنا التقارير ذات الصلة، ونأمل أن يخف التصعيد في أقرب وقت ممكن".وردا على ما إذا كانت بكينعلى اتصال مع روسيا وأوكرانيا بشأن التصعيد الأخير في الأوضاع هناك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "تحافظ الصين على اتصالات مع جميع الأطراف، ونحن على استعداد للعب دور بناء في جهود خفض التصعيد".وكانت مجموعة من الانفجارات قد هزت صباح اليوم، العديد من المدن الأوكرانية متسببة في اضطرابات بشبكة الكهرباء، وتلقت على إثرها سفارات دول الاتحاد الأوروبي تعليمات بشأن الإجلاء العاجل من كييف، وعلقت الدراسة في المدينة.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزءا من العملية الخاصة.وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدا إليها".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "صباح اليوم، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221010/بوتين-يحذر-من-رد-موسكو-القاسي-إذا-استمرت-كييف-في-ارتكاب-العمليات-الإرهابية-في-روسيا--1068829619.html

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