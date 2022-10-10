https://sputnikarabic.ae/20221010/متابعة-لتطورات-الانفجارات-التي-تهز-المدن-الأوكرانية-1068823527.html
متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية
متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية
هزت مجموعة من الانفجارات العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:28+0000
2022-10-10T09:28+0000
2022-10-10T09:28+0000
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية
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يتبع
هزت مجموعة من الانفجارات العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء.
الجديد أولاًالقديم أولاً
أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، أن المدينة بقيت من دون كهرباء تماما بعد الهجمات وتوقفت إمدادات المياه.
وقال تيريخوف: "الآن مدينة خاركوف دون كهرباء تمامًا. لا توجد كهرباء ولا إمدادات المياه، على التوالي، لقد أوقفنا مترو الأنفاق تمامًا".
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يقطع جولته الإفريقية ويعود إلى البلاد، بعد الانفجارات التي استهدفت عدة مدن أوكرانية.
وسائل إعلام: تلقت سفارات دول الاتحاد الأوروبي تعليمات بشأن الإجلاء العاجل من كييف
وسائل إعلام أوكرانية: تم تعليق الدروس في مدارس كييف، بما في ذلك الدراسة عن بعد.