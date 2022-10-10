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https://sputnikarabic.ae/20221010/متابعة-لتطورات-الانفجارات-التي-تهز-المدن-الأوكرانية-1068823527.html
متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية
متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية
هزت مجموعة من الانفجارات العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:28+0000
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أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية

09:28 GMT 10.10.2022
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هزت مجموعة من الانفجارات العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء.
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09:08 GMT 10.10.2022
أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، أن المدينة بقيت من دون كهرباء تماما بعد الهجمات وتوقفت إمدادات المياه.
وقال تيريخوف: "الآن مدينة خاركوف دون كهرباء تمامًا. لا توجد كهرباء ولا إمدادات المياه، على التوالي، لقد أوقفنا مترو الأنفاق تمامًا".
08:41 GMT 10.10.2022
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يقطع جولته الإفريقية ويعود إلى البلاد، بعد الانفجارات التي استهدفت عدة مدن أوكرانية.
08:28 GMT 10.10.2022
وسائل إعلام: تلقت سفارات دول الاتحاد الأوروبي تعليمات بشأن الإجلاء العاجل من كييف
08:23 GMT 10.10.2022
وسائل إعلام أوكرانية: تم تعليق الدروس في مدارس كييف، بما في ذلك الدراسة عن بعد.
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