متابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية

أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، أن المدينة بقيت من دون كهرباء تماما بعد الهجمات وتوقفت إمدادات المياه.

وقال تيريخوف: "الآن مدينة خاركوف دون كهرباء تمامًا. لا توجد كهرباء ولا إمدادات المياه، على التوالي، لقد أوقفنا مترو الأنفاق تمامًا".