https://sputnikarabic.ae/20221010/بوريل-يتعهد-بمزيد-من-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-بعد-الهجمات-على-كييف-1068827195.html
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بعد الهجمات على كييف
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بعد الهجمات على كييف
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يشعر بصدمة من الهجمات على كييف ومدن أخرى، مضيفا أن أوكرانيا ستتلقى قريبا دعما... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:43+0000
2022-10-10T09:43+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بعد الهجمات على كييف
09:43 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يشعر بصدمة من الهجمات على كييف ومدن أخرى، مضيفا أن أوكرانيا ستتلقى قريبا دعما عسكريا إضافية من الاتحاد الأوروبي.