https://sputnikarabic.ae/20221010/دول-الناتو-باتت-تعاني-نقصا-في-مخزونات-الأسلحة-وقد-تتباطأ-في-دعم-أوكرانيا-1068855542.html
دول الناتو باتت تعاني نقصا في مخزونات الأسلحة وقد تتباطأ في دعم أوكرانيا
دول الناتو باتت تعاني نقصا في مخزونات الأسلحة وقد تتباطأ في دعم أوكرانيا
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن دولا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) طالبت شركات الأسلحة بزيادة إنتاجها بهدف تجديد مخزوناتها. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:24+0000
2022-10-10T15:24+0000
2022-10-10T15:24+0000
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وذكرت المصادر للوكالة أن الدعم الذي تقدمه تلك الدول لأوكرانيا، تسبب في نقص المخزونات لديها، على نحو قد يستغرق سنوات لتعويضه.وأضافت الوكالة أن الدول الحليفة لأوكرانيا لن تتمكن من تزويد نظام كييف بالأسلحة اللازمة بالسرعة المطلوبة، لهذا السبب، ومن ثمّ فإنها تحث الشركات على زيادة الإنتاج للمساعدة في تجديد المخزونات ومواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة.وكانت وزارة الدفاع الألمانية وعدت، اليوم الاثنين، بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف.وشددت الوزارة على ضرورة "مواصلة دعم أوكرانيا في كفاحها وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد شن روسيا ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا، صباح اليوم".وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
دول الناتو باتت تعاني نقصا في مخزونات الأسلحة وقد تتباطأ في دعم أوكرانيا
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن دولا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) طالبت شركات الأسلحة بزيادة إنتاجها بهدف تجديد مخزوناتها.
وذكرت المصادر للوكالة
أن الدعم الذي تقدمه تلك الدول لأوكرانيا، تسبب في نقص المخزونات لديها، على نحو قد يستغرق سنوات لتعويضه.
وأضافت الوكالة أن الدول الحليفة لأوكرانيا لن تتمكن من تزويد نظام كييف بالأسلحة اللازمة بالسرعة المطلوبة، لهذا السبب، ومن ثمّ فإنها تحث الشركات على زيادة الإنتاج للمساعدة في تجديد المخزونات ومواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية وعدت، اليوم الاثنين، بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف.
وشددت الوزارة على ضرورة "مواصلة دعم أوكرانيا في كفاحها وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد شن روسيا ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا، صباح اليوم".
وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".