https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيس-الوزراء-الروسي-يعلن-الموافقة-على-خطة-عمل-الاقتصاد-في-ظروف-التعبئة-1068848472.html
رئيس الوزراء الروسي يعلن الموافقة على خطة عمل الاقتصاد في ظروف التعبئة
رئيس الوزراء الروسي يعلن الموافقة على خطة عمل الاقتصاد في ظروف التعبئة
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الحكومة الروسية وافقت على خطة الإجراءات ذات الأولوية لضمان عمل الاقتصاد الروسي في ظروف التعبئة الجزئية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:41+0000
2022-10-10T13:41+0000
2022-10-10T13:41+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ميشوستين في لقاء مع نوابه، اليوم الاثنين: "بالنسبة للإجراءات المهمة التي تهدف إلى دعم الأعمال التجارية في سياق التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس، فسوف تساعد في ضمان التشغيل المستقر للاقتصاد الروسي، وقد وافقت الحكومة على خطة العمل ذات الأولوية والصلة".وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم الإعلان عن تعبئة جزئية في روسيا منذ 21 سبتمبر/أيلول، وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، هناك حاجة للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر والأراضي المحررة.وأثناء التعبئة، سيتم استدعاء ما مجموعه 300000 جندي احتياطي، وهو ما يزيد قليلاً عن 1% من إجمالي موارد التعبئة الروسية.وقال ميشوستين، في 6 أكتوير/تشرين الأول، أن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات ذات النطاق غير المسبوق.وأضاف ميشوستين في اجتماع عام للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو: "العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة، وعددها كما قلت اليوم، يتجاوز أي شيء تم فرضه على أي دولة أخرى. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتحييد تأثيرها، ويثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية".
https://sputnikarabic.ae/20220908/ميشوستين-يؤكد-على-أهمية-تحقيق-أهداف-التنمية-في-البلاد-عبر-تضافر-مختلف-الجهود-1067466308.html
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روسيا, اقتصاد
رئيس الوزراء الروسي يعلن الموافقة على خطة عمل الاقتصاد في ظروف التعبئة
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الحكومة الروسية وافقت على خطة الإجراءات ذات الأولوية لضمان عمل الاقتصاد الروسي في ظروف التعبئة الجزئية.
وقال ميشوستين في لقاء مع نوابه، اليوم الاثنين: "بالنسبة للإجراءات المهمة التي تهدف إلى دعم الأعمال التجارية في سياق التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس، فسوف تساعد في ضمان التشغيل المستقر للاقتصاد الروسي، وقد وافقت الحكومة على خطة العمل ذات الأولوية والصلة".
وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم الإعلان عن تعبئة جزئية في روسيا منذ 21 سبتمبر/أيلول، وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، هناك حاجة للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر والأراضي المحررة.
وأثناء التعبئة، سيتم استدعاء ما مجموعه 300000 جندي احتياطي، وهو ما يزيد قليلاً عن 1% من إجمالي موارد التعبئة الروسية.
وقال ميشوستين، في 6 أكتوير/تشرين الأول، أن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات ذات النطاق غير المسبوق.
وأضاف ميشوستين
في اجتماع عام للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو: "العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة، وعددها كما قلت اليوم، يتجاوز أي شيء تم فرضه على أي دولة أخرى. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتحييد تأثيرها، ويثبت الاقتصاد الروسي قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية".