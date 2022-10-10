https://sputnikarabic.ae/20221010/مصرع-22-شخصا-وفقدان-العشرات-إثر-انهيارات-أرضية-في-فنزويلا-1068812957.html
مصرع 22 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في فنزويلا
مصرع 22 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في فنزويلا
أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، يوم الأحد، مصرع 22 شخصا على الأقل وفقدان 52 آخرين إثر حدوث انهيارات أرضية في ولاية أراغوا الشمالية في فنزويلا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T04:12+0000
2022-10-10T04:12+0000
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نيكولاس مادورو
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وقالت رودريغيز في بيان على شاشة التلفزيون، إن "الرئيس نيكولاس مادورو سيعلن هذه منطقة كوارث وأصدر أيضا مرسوما بالحداد لمدة ثلاثة أيام".ونجمت الانهيارات الأرضية عن هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان عدة أنهار بالقرب من بلدة لاس تيجيرياس الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا من العاصمة كراكاس.وذكرت رودريغيز، التي زارت المنطقة المتضررة يوم الأحد، إنه تم إرسال القوات المسلحة الوطنية البوليفارية للبحث عن المفقودين.وأشارت إلى أنه تم إنشاء ملاجئ للأسر المتأثرة وأنه سيتم مساعدة الشركات المتضررة.وقال وزير العلاقات الداخلية والعدل والسلام ريميغيو سيبايوس إن أكثر من ألف مسؤول من وكالات الأمن وإدارة المخاطر تم إرسالهم استجابة لحالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مادورو-أوروبا-والولايات-المتحدة-تمارسان-انتحارا-اقتصاديا-بمحاولتهما-إلحاق-الضرر-بروسيا-1068339169.html
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أخبار العالم الآن, نيكولاس مادورو
أخبار العالم الآن, نيكولاس مادورو
مصرع 22 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في فنزويلا
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أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، يوم الأحد، مصرع 22 شخصا على الأقل وفقدان 52 آخرين إثر حدوث انهيارات أرضية في ولاية أراغوا الشمالية في فنزويلا.
وقالت رودريغيز في بيان على شاشة التلفزيون، إن "الرئيس نيكولاس مادورو سيعلن هذه منطقة كوارث
وأصدر أيضا مرسوما بالحداد لمدة ثلاثة أيام".
ونجمت الانهيارات الأرضية عن هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان عدة أنهار
بالقرب من بلدة لاس تيجيرياس الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا من العاصمة كراكاس.
وذكرت رودريغيز، التي زارت المنطقة المتضررة يوم الأحد، إنه تم إرسال القوات المسلحة الوطنية البوليفارية للبحث عن المفقودين.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء ملاجئ للأسر المتأثرة وأنه سيتم مساعدة الشركات المتضررة.
وقال وزير العلاقات الداخلية والعدل والسلام ريميغيو سيبايوس إن أكثر من ألف مسؤول من وكالات الأمن وإدارة المخاطر تم إرسالهم استجابة لحالة الطوارئ.