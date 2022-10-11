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https://sputnikarabic.ae/20221011/البرلمان-العراقي-يحدد-جلسة-الخميس-لانتخاب-رئيس-للبلاد-1068886400.html
البرلمان العراقي يحدد جلسة الخميس لانتخاب رئيس للبلاد
البرلمان العراقي يحدد جلسة الخميس لانتخاب رئيس للبلاد
أعلن البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:18+0000
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العراق
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وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول"، وأن جدول الأعمال سيكون "من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.وشهد العراق في شهر أغسطس/ آب، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الرئيس-العراقي-يشدد-على-ضرورة-إنهاء-دوامة-الأزمات-والتأسيس-لحكم-رشيد-1068825356.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

البرلمان العراقي يحدد جلسة الخميس لانتخاب رئيس للبلاد

12:18 GMT 11.10.2022
© Photoالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
البرلمان العراقي
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أعلن البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول"، وأن جدول الأعمال سيكون "من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
الرئيس العراقي، برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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أمس, 09:19 GMT
وشهد العراق في شهر أغسطس/ آب، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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