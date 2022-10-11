https://sputnikarabic.ae/20221011/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتهم-إيران-بزيادة-تخصيب-اليورانيوم-في-مفاعل-نطنز-1068871735.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، أن "إيران تمضي قدما في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع نطنز النووي تحت الأرض". 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T07:39+0000

2022-10-11T07:39+0000

2022-10-11T07:39+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن".وأشار التقرير، إلى أن "طهران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك".وأوضحت الوكالة أن "مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-4" و6 مجموعات من أجهزة "آي.آر-2إم"، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب".وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، "استئناف الحوار مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن قضايا الضمانات النووية".وقال غروسي، عبر "تويتر"، إنه "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي"، مضيفا: "تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية بشأن المنشآت النووية في إيران".يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية، واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.

https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-تلقينا-رسالة-من-أمريكا-تؤكد-حسن-نيتها-في-التوصل-لاتفاق-نووي-1068205392.html

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