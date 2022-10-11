عربي
الرئاسة اللبنانية تقول إن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"
https://sputnikarabic.ae/20221011/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتهم-إيران-بزيادة-تخصيب-اليورانيوم-في-مفاعل-نطنز-1068871735.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، أن "إيران تمضي قدما في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع نطنز النووي تحت الأرض". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T07:39+0000
2022-10-11T07:39+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن".وأشار التقرير، إلى أن "طهران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك".وأوضحت الوكالة أن "مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-4" و6 مجموعات من أجهزة "آي.آر-2إم"، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب".وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، "استئناف الحوار مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن قضايا الضمانات النووية".وقال غروسي، عبر "تويتر"، إنه "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي"، مضيفا: "تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية بشأن المنشآت النووية في إيران".يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية، واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-تلقينا-رسالة-من-أمريكا-تؤكد-حسن-نيتها-في-التوصل-لاتفاق-نووي-1068205392.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز

07:39 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
تابعنا عبرTelegram
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، أن "إيران تمضي قدما في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في موقع نطنز النووي تحت الأرض".
وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
إيران: تلقينا رسالة من أمريكا تؤكد حسن نيتها في التوصل لاتفاق نووي
25 سبتمبر, 08:13 GMT
وأشار التقرير، إلى أن "طهران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك".
وأوضحت الوكالة أن "مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-4" و6 مجموعات من أجهزة "آي.آر-2إم"، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب".
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، "استئناف الحوار مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن قضايا الضمانات النووية".
وقال غروسي، عبر "تويتر"، إنه "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي"، مضيفا: "تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية بشأن المنشآت النووية في إيران".
يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية، واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.
وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала