عربي
الرئاسة اللبنانية تقول إن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/سلطات-خيرسون-تعلن-التصدي-لمحاولات-القوات-الأوكرانية-اختراق-دفاعات-المدينة-وصد-هجوم-صاروخي-1068871510.html
سلطات خيرسون تعلن التصدي لمحاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعات المدينة وصد هجوم صاروخي
سلطات خيرسون تعلن التصدي لمحاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعات المدينة وصد هجوم صاروخي
أعلن نائب رئيس إدارة إقليم خيرسون، كيريل ستريموسوف، صد محاولات القوات الأوكرانية طوال الليل لاختراق الدفاعات في اتجاه مدينة خيرسون، مؤكدا أن الدفاعات الجوية... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T07:36+0000
2022-10-11T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
صد هجوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067119612_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c3c5a15b6437bd6cf8d62a65553fadd.jpg
وقال ستريموسوف في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، يوم الاثنين: "كل شيء هادئ في خيرسون. كل المحاولات الليلية لاختراق خط الدفاع في اتجاه خيرسون، كما هو الحال دائما، تم صدها. كما تم صد محاولة شن هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي من قبل أنظمة الدفاع الجوي".وقال ستيرموسوف في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "حاول النازيون الهجوم بطريقة ما. تم صد جميع الهجمات. تلاشى كل شيء ببطء. هناك من تمت محاصرته ومنهم من تم أسره. لا يوجد ذعر في مدينة خيرسون. نحن نعمل على الأرض، لا يهم ما يقوله أي شخص".في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة في المقاطعة أن القوات الأوكرانية قصفت السكن الجامعي لكلية الطب بيريسلاف في مقاطعة خيرسون.وبحسب الوزارة، تم نقل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى في إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون، وتقدر حالته بالخطيرة.في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في الجزء الشمالي من مقاطعة خيرسون، وحاولت احتلال النقاط السكنية في المنطقة الرمادية، وبحسب سلطات المقاطعة، تم إيقاف تقدمهم.
https://sputnikarabic.ae/20221010/سلطات-خيرسون-تم-صد-جميع-الهجمات-التي-شنتها-القوات-الأوكرانية-على-المقاطعة-وتوقف-تقدمها-1068816584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067119612_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de917117a4d98752097170741af0f300.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية, صد هجوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, القوات الروسية, صد هجوم, أخبار أوكرانيا

سلطات خيرسون تعلن التصدي لمحاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعات المدينة وصد هجوم صاروخي

07:36 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون
القوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس إدارة إقليم خيرسون، كيريل ستريموسوف، صد محاولات القوات الأوكرانية طوال الليل لاختراق الدفاعات في اتجاه مدينة خيرسون، مؤكدا أن الدفاعات الجوية صدت هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي.
وقال ستريموسوف في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، يوم الاثنين: "كل شيء هادئ في خيرسون. كل المحاولات الليلية لاختراق خط الدفاع في اتجاه خيرسون، كما هو الحال دائما، تم صدها. كما تم صد محاولة شن هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي من قبل أنظمة الدفاع الجوي".

وأكد ستريموسوف، أمس الاثنين، أنه تم صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في المقاطعة وتعثر تقدمها.

وقال ستيرموسوف في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "حاول النازيون الهجوم بطريقة ما. تم صد جميع الهجمات. تلاشى كل شيء ببطء. هناك من تمت محاصرته ومنهم من تم أسره. لا يوجد ذعر في مدينة خيرسون. نحن نعمل على الأرض، لا يهم ما يقوله أي شخص".
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: تم صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة وإيقاف تقدمها
أمس, 07:38 GMT
في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة في المقاطعة أن القوات الأوكرانية قصفت السكن الجامعي لكلية الطب بيريسلاف في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون: "يواصل النازيون الأوكرانيون شن هجمات صاروخية على البنية التحتية المدنية. في وقت مبكر من الصباح، تم إطلاق النار على السكن الجامعي في كلية الطب بيريسلاف. ونتيجة لذلك، لسوء الحظ، أصيب مدني".
وبحسب الوزارة، تم نقل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى في إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون، وتقدر حالته بالخطيرة.
في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في الجزء الشمالي من مقاطعة خيرسون، وحاولت احتلال النقاط السكنية في المنطقة الرمادية، وبحسب سلطات المقاطعة، تم إيقاف تقدمهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала