https://sputnikarabic.ae/20221011/سلطات-خيرسون-تعلن-التصدي-لمحاولات-القوات-الأوكرانية-اختراق-دفاعات-المدينة-وصد-هجوم-صاروخي-1068871510.html

سلطات خيرسون تعلن التصدي لمحاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعات المدينة وصد هجوم صاروخي

سلطات خيرسون تعلن التصدي لمحاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعات المدينة وصد هجوم صاروخي

أعلن نائب رئيس إدارة إقليم خيرسون، كيريل ستريموسوف، صد محاولات القوات الأوكرانية طوال الليل لاختراق الدفاعات في اتجاه مدينة خيرسون، مؤكدا أن الدفاعات الجوية... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T07:36+0000

2022-10-11T07:36+0000

2022-10-11T07:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

صد هجوم

أخبار أوكرانيا

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وقال ستريموسوف في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تلغرام"، يوم الاثنين: "كل شيء هادئ في خيرسون. كل المحاولات الليلية لاختراق خط الدفاع في اتجاه خيرسون، كما هو الحال دائما، تم صدها. كما تم صد محاولة شن هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي من قبل أنظمة الدفاع الجوي".وقال ستيرموسوف في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "حاول النازيون الهجوم بطريقة ما. تم صد جميع الهجمات. تلاشى كل شيء ببطء. هناك من تمت محاصرته ومنهم من تم أسره. لا يوجد ذعر في مدينة خيرسون. نحن نعمل على الأرض، لا يهم ما يقوله أي شخص".في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة في المقاطعة أن القوات الأوكرانية قصفت السكن الجامعي لكلية الطب بيريسلاف في مقاطعة خيرسون.وبحسب الوزارة، تم نقل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى في إحدى مستشفيات مقاطعة خيرسون، وتقدر حالته بالخطيرة.في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في الجزء الشمالي من مقاطعة خيرسون، وحاولت احتلال النقاط السكنية في المنطقة الرمادية، وبحسب سلطات المقاطعة، تم إيقاف تقدمهم.

https://sputnikarabic.ae/20221010/سلطات-خيرسون-تم-صد-جميع-الهجمات-التي-شنتها-القوات-الأوكرانية-على-المقاطعة-وتوقف-تقدمها-1068816584.html

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روسيا, القوات الروسية, صد هجوم, أخبار أوكرانيا