https://sputnikarabic.ae/20221011/لوكاشينكو-يعتبر-أن-العالم-يشهد-ولادة-نظام-متعدد-الأقطاب-1068897872.html
لوكاشينكو يعتبر أن العالم يشهد ولادة نظام متعدد الأقطاب
لوكاشينكو يعتبر أن العالم يشهد ولادة نظام متعدد الأقطاب
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون في دوشانبيه، أن الأحداث العالمية تشير إلى بداية تشكيل عالم متعدد الأقطاب. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:45+0000
2022-10-11T14:45+0000
2022-10-11T14:45+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار طاجيكستان
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ونقلت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي قوله: "الأحداث الجارية في السياسة الدولية تشير إلى بداية عملية ظهور وبناء نظام جديد متعدد الأقطاب للهيكل السياسي العالمي".وأعرب لوكاشينكو عن "امتنانه للدعم الذي قدمته طاجيكستان إلى بيلاروسيا في مواجهة ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية غير الصديقة".كما أشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "مينسك ودوشانبيه كانتا قادرتين على منح تعاونهما مكانة خاصة للتفاعل الاستراتيجي.ويقوم لوكاشينكو بزيارة رسمية إلى طاجيكستان تمتد يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعقد-اجتماعا-مع-الجيش-1068823217.html
أخبار طاجيكستان
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ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار طاجيكستان
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار طاجيكستان
لوكاشينكو يعتبر أن العالم يشهد ولادة نظام متعدد الأقطاب
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صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون في دوشانبيه، أن الأحداث العالمية تشير إلى بداية تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونقلت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي قوله: "الأحداث الجارية في السياسة الدولية تشير إلى بداية عملية ظهور وبناء نظام جديد متعدد الأقطاب للهيكل السياسي العالمي".
إنه لمن دواعي سروري أن تقييماتنا للوضع الحالي في العالم والتحديات والتهديدات الجديدة تتطابق تمامًا، وتتعاون مينسك ودوشانبيه بشكل بناء في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمنظمات الدولية الأخرى.
وأعرب لوكاشينكو عن "امتنانه للدعم الذي قدمته طاجيكستان إلى بيلاروسيا في مواجهة ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية غير الصديقة".
كما أشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "مينسك ودوشانبيه كانتا قادرتين على منح تعاونهما مكانة خاصة للتفاعل الاستراتيجي.
ويقوم لوكاشينكو
بزيارة رسمية إلى طاجيكستان تمتد يومين.