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https://sputnikarabic.ae/20221011/لوكاشينكو-يعتبر-أن-العالم-يشهد-ولادة-نظام-متعدد-الأقطاب-1068897872.html
لوكاشينكو يعتبر أن العالم يشهد ولادة نظام متعدد الأقطاب
لوكاشينكو يعتبر أن العالم يشهد ولادة نظام متعدد الأقطاب
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون في دوشانبيه، أن الأحداث العالمية تشير إلى بداية تشكيل عالم متعدد الأقطاب. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:45+0000
2022-10-11T14:45+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار طاجيكستان
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ونقلت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي قوله: "الأحداث الجارية في السياسة الدولية تشير إلى بداية عملية ظهور وبناء نظام جديد متعدد الأقطاب للهيكل السياسي العالمي".وأعرب لوكاشينكو عن "امتنانه للدعم الذي قدمته طاجيكستان إلى بيلاروسيا في مواجهة ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية غير الصديقة".كما أشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "مينسك ودوشانبيه كانتا قادرتين على منح تعاونهما مكانة خاصة للتفاعل الاستراتيجي.ويقوم لوكاشينكو بزيارة رسمية إلى طاجيكستان تمتد يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعقد-اجتماعا-مع-الجيش-1068823217.html
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ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار طاجيكستان
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار طاجيكستان

لوكاشينكو يعتبر أن العالم يشهد ولادة نظام متعدد الأقطاب

14:45 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون في دوشانبيه، أن الأحداث العالمية تشير إلى بداية تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونقلت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي قوله: "الأحداث الجارية في السياسة الدولية تشير إلى بداية عملية ظهور وبناء نظام جديد متعدد الأقطاب للهيكل السياسي العالمي".
إنه لمن دواعي سروري أن تقييماتنا للوضع الحالي في العالم والتحديات والتهديدات الجديدة تتطابق تمامًا، وتتعاون مينسك ودوشانبيه بشكل بناء في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمنظمات الدولية الأخرى.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع الجيش
أمس, 08:10 GMT
وأعرب لوكاشينكو عن "امتنانه للدعم الذي قدمته طاجيكستان إلى بيلاروسيا في مواجهة ضغوط غير مسبوقة من الدول الغربية غير الصديقة".
كما أشار الزعيم البيلاروسي إلى أن "مينسك ودوشانبيه كانتا قادرتين على منح تعاونهما مكانة خاصة للتفاعل الاستراتيجي.
ويقوم لوكاشينكو بزيارة رسمية إلى طاجيكستان تمتد يومين.
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