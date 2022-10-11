https://sputnikarabic.ae/20221011/نصر-الله-يعتبر-المنطقة-أمام-ساعات-حاسمة-1068915357.html

نصر الله يعتبر المنطقة أمام "ساعات حاسمة"

نصر الله يعتبر المنطقة أمام "ساعات حاسمة"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنه "عندما يقول المسؤولون اللبنانيون ويعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي المؤيد للتفاهم، بالنسبة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف نصر الله خلال كلمة ألقيت بمناسبة ذكرى المولد النبوي، ومولد الإمام جعفر الصادق، وأسبوع الوحدة الإسلامية: "إننا أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو، وإن كان قيل أن رئيس حكومة العدو أعلن عن موافقته ولكن المهم ماذا سيجري غدا لأنه قيل أن هناك اجتماعا للحكومة".وأضاف "بالنسبة لنا نحن سننتظر المواقف الرسمية وأقول لكم إنه في اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة بعد أن يحصل هذا التوقيع نستطيع أن نقول هناك تفاهم حصل".وأضاف "بالتضامن الرسمي والوطني بوقفة الدولة والمقاومة والشعب والجيش بموقف صعب من هذا النوع في ظل ظروف إقليمية ودولية لا أحد في الكرة الأرضية سائل عن لبنان، سيتمكن لبنان من الحصول على هذا الإنجاز الكبير".وشدد على أن "هذه ثروة وطنية لا تملكها طائفة أو جهة سياسية معينة أو منطقة معينة وهي ملك الشعب اللبناني كله، ويجب أن يقارب هذا الموضوع بروح المسؤولية، أعدكم بالتعاون مع كل أركان الدولة، يجب أن نتحمل جميعا مسؤولية تحصين هذا المال الذي سينزل في صندوق لبناني وهو مال تبنى عليه آمال كبيرة".

https://sputnikarabic.ae/20221011/نصر-الله-يقول-إن-عودة-العلاقات-بين-سوريا-وحماس-في-صلب-لم-محور-المقاومة-فيديو-1068914220.html

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