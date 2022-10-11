وزير التعليم العالي السوري يبحث في موسكو التعاون مع روسيا ومشاكل الطلاب
08:39 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Johnny Eliasوزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم
© Sputnik . Johnny Elias
التقى وزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم، يوم الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، مع الطلبة السوريين الذين يواصلون دراستهم في روسيا، واتسمت الجلسة بالشفافية حيث تم طرح العديد من الأسئلة التي تهم الطلبة كما تحدث الوزير عن ما تقدمه الوزارة من تسهيلات للطلاب.
وفي لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث الوزير السوري عن الزيارة التي يقوم بها برفقة الوفد المرافق إلى روسيا وما تقدمه الوزارة للطلبة "من أجل متابعة تحصيلهم العلمي لرفد الوطن بالخبرات".
هدف الزيارة إلى روسيا والمشاريع التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التعليم الروسية
أعلن الوزير عن سعادته لتواجده في روسيا، بزيارة تضم رئيس جامعة دمشق ومدير العلاقات الثقافية، وذلك بدعوة من وزير التعليم العالي والعلوم في روسيا، من أجل تفعيل برنامج التعاون العلمي الثقافي في المجالات كافة والوقوف على المنح الدراسية المقدمة للطلبة السوريين سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في الدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه).
ومن أجل المشاركة في افتتاح المؤتمر الروسي- السوري الأول الذي يقام في إحدى الجامعات الروسية المتخصصة في العلوم الطبية بمشاركة باحثيين سوريين مقيمين ويعملون في روسيا في هذه الجامعات.
حيث سيتم التواصل مع الباحثين السوريين في كلية الطب بجامعة دمشق عبر الفيديو ليحضره طلاب الدراسات العليا وأطباء وأعضاء هيئات تدريسية بكلية الطب في الجامعة من أجل التعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في المجال الطبي في بعض الاختصاصات وفق بعض المحاور وأيضا للتعرف على تقانة هذه الاختصاصات.
وقال الوزير السوري: "سنقوم بزيارات وتوقيع اتفاقيات لبعض الجامعات الهامة كالجامعة الطبية والهندسة المدنية مع جامعة دمشق والسعي دائما للتبادل العلمي البحثي ما بين جامعاتنا والجامعات الروسية".
لقاء مع الطلبة السوريين الذين يتابعون دراستهم في روسيا للتعرف على أوضاعهم ومشاكلهم
قال وزير التعليم العالي السوري: "تم تخصيص موعد بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع روسيا للقاء الطلبة وتم الوقوف على أهم الصعوبات التي تعترض عملية دراستهم وبعض المشاكل، وسنعمل على معالجتها بتبسيط الإجراءات وتسهيلها عند التعادل سواء بقرارات من مجالس الجامعات أو من مجلس التعليم العالي، وإذا كان بعض مواد القانون يحتاج لتعديل سوف نعمل على رفع مشروع تعديل لهذه المواد من أجل تسهيل هذه الإجراءات وتبسيطها عند التعادل".
© Sputnik . Johnny Eliasوزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم يلتقي الطلبة السوريين في روسيا
وزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم يلتقي الطلبة السوريين في روسيا
© Sputnik . Johnny Elias
وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء تم تشجيع وتحفيز الطلبة على متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي والحصول على الشهادات بأسرع ما يمكن لأن الجامعات السورية بانتظارهم ومؤسساتهم التي أوفدتهم كذلك بانتظارهم للعودة إلى البلد والعمل فيه.
موضوع النقص في بعض الكوادر التعليمة والاختصاصات في سوريا
وفي سؤال حول مشكلة النقص في بعض الكوادر التعليمة والاختصاصات في سوريا، أجاب الوزير قائلا: "بالتأكيد يوجد نقص في بعض الكوادر التدريسية فقد حصل تسرب خلال فترة الحرب ويتم تعويض ذلك من خلال إعلانات بشكل مستمر والأوائل يعينون مباشرة معيدين ودائما ما تعلن وزارة التعليم العالي والجامعات عن مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية ومسابقات لتعيين أعضاء هيئة فنية من حاملي الماجستير ومسابقات لتعيين المعيدين، وبالتالي يتم تعويض ذلك".
كما نقوم بتشجيعهم وتحفيزهم من خلال تقديم التعويضات والمكافآت المادية المجزية وفق ربطه بالإنتاج العلمي والبحث الذي يقومون به.
وتحدث أيضا رئيس جامعة دمشق محمد الجبان عن الزيارة وخطة العمل لتوقيع اتفاقيات مع جامعة موسكو للعلوم الطبية وجامعة موسكو للعلوم الهندسية وعن لقاء الطلبة السوريين الموفدين وطلاب المنح لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
كما تحدث عن افتتاح المؤتمر الطبي السوري الروسي والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال، بالإضافة للتوجه لاختصاصات أخرى مستقبلا.
أجرى الحوار: جوني الياس