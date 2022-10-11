https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-التعليم-العالي-السوري-يبحث-في-موسكو-التعاون-مع-روسيا-ومشاكل-الطلبة-1068874404.html

وزير التعليم العالي السوري يبحث في موسكو التعاون مع روسيا ومشاكل الطلاب

وزير التعليم العالي السوري يبحث في موسكو التعاون مع روسيا ومشاكل الطلاب

التقى وزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم، يوم الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، مع الطلبة السوريين الذين يواصلون دراستهم في روسيا، واتسمت الجلسة بالشفافية... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T08:39+0000

2022-10-11T08:39+0000

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وفي لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث الوزير السوري عن الزيارة التي يقوم بها برفقة الوفد المرافق إلى روسيا وما تقدمه الوزارة للطلبة "من أجل متابعة تحصيلهم العلمي لرفد الوطن بالخبرات".هدف الزيارة إلى روسيا والمشاريع التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التعليم الروسيةأعلن الوزير عن سعادته لتواجده في روسيا، بزيارة تضم رئيس جامعة دمشق ومدير العلاقات الثقافية، وذلك بدعوة من وزير التعليم العالي والعلوم في روسيا، من أجل تفعيل برنامج التعاون العلمي الثقافي في المجالات كافة والوقوف على المنح الدراسية المقدمة للطلبة السوريين سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في الدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه).حيث سيتم التواصل مع الباحثين السوريين في كلية الطب بجامعة دمشق عبر الفيديو ليحضره طلاب الدراسات العليا وأطباء وأعضاء هيئات تدريسية بكلية الطب في الجامعة من أجل التعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في المجال الطبي في بعض الاختصاصات وفق بعض المحاور وأيضا للتعرف على تقانة هذه الاختصاصات.وقال الوزير السوري: "سنقوم بزيارات وتوقيع اتفاقيات لبعض الجامعات الهامة كالجامعة الطبية والهندسة المدنية مع جامعة دمشق والسعي دائما للتبادل العلمي البحثي ما بين جامعاتنا والجامعات الروسية".لقاء مع الطلبة السوريين الذين يتابعون دراستهم في روسيا للتعرف على أوضاعهم ومشاكلهمقال وزير التعليم العالي السوري: "تم تخصيص موعد بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع روسيا للقاء الطلبة وتم الوقوف على أهم الصعوبات التي تعترض عملية دراستهم وبعض المشاكل، وسنعمل على معالجتها بتبسيط الإجراءات وتسهيلها عند التعادل سواء بقرارات من مجالس الجامعات أو من مجلس التعليم العالي، وإذا كان بعض مواد القانون يحتاج لتعديل سوف نعمل على رفع مشروع تعديل لهذه المواد من أجل تسهيل هذه الإجراءات وتبسيطها عند التعادل".موضوع النقص في بعض الكوادر التعليمة والاختصاصات في سورياوفي سؤال حول مشكلة النقص في بعض الكوادر التعليمة والاختصاصات في سوريا، أجاب الوزير قائلا: "بالتأكيد يوجد نقص في بعض الكوادر التدريسية فقد حصل تسرب خلال فترة الحرب ويتم تعويض ذلك من خلال إعلانات بشكل مستمر والأوائل يعينون مباشرة معيدين ودائما ما تعلن وزارة التعليم العالي والجامعات عن مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية ومسابقات لتعيين أعضاء هيئة فنية من حاملي الماجستير ومسابقات لتعيين المعيدين، وبالتالي يتم تعويض ذلك".وتحدث أيضا رئيس جامعة دمشق محمد الجبان عن الزيارة وخطة العمل لتوقيع اتفاقيات مع جامعة موسكو للعلوم الطبية وجامعة موسكو للعلوم الهندسية وعن لقاء الطلبة السوريين الموفدين وطلاب المنح لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.كما تحدث عن افتتاح المؤتمر الطبي السوري الروسي والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال، بالإضافة للتوجه لاختصاصات أخرى مستقبلا.أجرى الحوار: جوني الياس

https://sputnikarabic.ae/20221011/وزارة-التعليم-الروسية-تؤكد-أن-عدد-الطلاب-القادمين-من-سوريا-آخذ-في-الازدياد-1068872285.html

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