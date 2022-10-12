https://sputnikarabic.ae/20221012/الأزهر-يدعو-العالم-للتضامن-مع-باكستان-في-مواجهة-أزمة-الفيضانات-1068958088.html
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
وجه الأزهر دعوة إلى الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع المتضررين في باكستان من تداعيات الفيضانات الكارثية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T18:22+0000
2022-10-12T18:22+0000
2022-10-12T18:22+0000
أخبار باكستان
الأزهر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/43/1036884330_0:1:3000:1689_1920x0_80_0_0_91c817b98cc6eb6a1e7e6cd89b5995b9.jpg
وتقدم الأزهر في بيان صادر اليوم الأربعاء بالعزاء إلى الشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال الأزهر إنه يدعو الله أن "يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها".يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.وصرحت المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20221003/مقتل-نحو-1700-شخص-وإصابة-أكثر-من-12800-بسبب-الفيضانات-في-باكستان-1068535746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/43/1036884330_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_54964c6a36163d97c7dcbd2808f22605.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان, الأزهر
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
تابعنا عبر
وجه الأزهر دعوة إلى الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع المتضررين في باكستان من تداعيات الفيضانات الكارثية.
وتقدم الأزهر في بيان صادر اليوم الأربعاء بالعزاء إلى الشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل"، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وقال الأزهر إنه يدعو الله أن "يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها".
يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.
وصرحت المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.
على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية
التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.
وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية
في العالم.
وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.