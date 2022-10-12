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https://sputnikarabic.ae/20221012/الأزهر-يدعو-العالم-للتضامن-مع-باكستان-في-مواجهة-أزمة-الفيضانات-1068958088.html
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
وجه الأزهر دعوة إلى الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع المتضررين في باكستان من تداعيات الفيضانات الكارثية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T18:22+0000
2022-10-12T18:22+0000
أخبار باكستان
الأزهر
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وتقدم الأزهر في بيان صادر اليوم الأربعاء بالعزاء إلى الشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال الأزهر إنه يدعو الله أن "يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها".يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.وصرحت المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20221003/مقتل-نحو-1700-شخص-وإصابة-أكثر-من-12800-بسبب-الفيضانات-في-باكستان-1068535746.html
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أخبار باكستان, الأزهر
أخبار باكستان, الأزهر

الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات

18:22 GMT 12.10.2022
© AP Photo / STRشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / STR
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وجه الأزهر دعوة إلى الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع المتضررين في باكستان من تداعيات الفيضانات الكارثية.
وتقدم الأزهر في بيان صادر اليوم الأربعاء بالعزاء إلى الشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
مقتل نحو 1700 شخص وإصابة أكثر من 12800 بسبب الفيضانات في باكستان
3 أكتوبر, 02:58 GMT
وقال الأزهر إنه يدعو الله أن "يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها".
يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.
وصرحت المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.
على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.
وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.
وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.
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