https://sputnikarabic.ae/20221012/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-لا-يعترف-بالاستفتاءات-التي-حدثت-في-المناطق-الجديدة-1068961752.html

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا لا يعترف بالاستفتاءات التي حدثت في المناطق الجديدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا لا يعترف بالاستفتاءات التي حدثت في المناطق الجديدة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T20:26+0000

2022-10-12T20:26+0000

2022-10-12T20:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجي كمناطق أوكرانية".كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة وشركائها أقنعت بشكل حثيث الدول لدعم مشروع القرار الغربي.اقترح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء الماضي، أن تصوت الجمعية العامة للمنظمة العالمية بشكل سري على قرار غربي بعدم الاعتراف باستفتاءات بشأن دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم إجراء اقتراع سري.وقال نيبينزيا بكلمة في مجلس الأمن الدولي، إن الغرب، الذي لا يعترف بالاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، يظهر معايير مزدوجة، مذكرا بالاعتراف بكوسوفو.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من الشهر الجاري، على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.يتم تحديد حدود أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بقبول رعايا جدد في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221012/كلمة-الرئيس-الروسي-خلال-الجلسة-العامة-للمنتدى-الدولي-لأسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو-1068932933.html

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