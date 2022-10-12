https://sputnikarabic.ae/20221012/بيلاروس-تعلن-أن-إرسال-الغرب-مراقبين-إلى-حدودها-مع-أوكرانيا-يؤكد-تورطه-في-الصراع--1068958791.html

بيلاروس تعلن أن إرسال الغرب مراقبين إلى حدودها مع أوكرانيا يؤكد تورطه في الصراع

بيلاروس تعلن أن إرسال الغرب مراقبين إلى حدودها مع أوكرانيا يؤكد تورطه في الصراع

أعلن وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، اليوم الأربعاء، أن إرسال الدول الغربية لممثليها إلى الحدود البيلاروسية - الأوكرانية بطلب من كييف يعني تورط تلك الدول... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T18:59+0000

2022-10-12T18:59+0000

2022-10-12T18:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن ماكي قوله: "اتفق مع تقييم الجانب الروسي. إذا تم إرسال تلك الوفود الغربية إلى الحدود البيلاروسية-الأوكرانية، فإن هذا يعني في الواقع تورط دول ثالثة في الصراع الأوكراني".وعن وجود قوات على حدود بيلاروس الجنوبية والغربية قال ماكي: "نرى أن الهستيريا تتأجج. إن ذلك ليس مجرد نوع من البلاغة اللفظية. بل يتم اتخاذ إجراءات ملموسة: يتم نقل معدات عسكرية وأسلحة، وحشد جنود. بالطبع، يجب ألا نغض الطرف عن ذلك"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات للرد، وقال "بطبيعة الحال، سيتم اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة، بما في ذلك إجراءات ذات طابع عسكري".بدوره، قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة الدول السبع أهدافا مشروعة في حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.ودعا زيلينسكي، أمس الثلاثاء، دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين في تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع الأمني هناك.وأكدت مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس الثلاثاء، عزمها مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20221012/مصدر-في-موسكو-يكشف-أن-الجيش-الروسي-يعتبر-مراقبي-مجموعة-السبع-أهدافا-مشروعة-على-حدود-أوكرانيا-1068919220.html

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