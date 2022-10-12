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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/بيلاروس-تعلن-أن-إرسال-الغرب-مراقبين-إلى-حدودها-مع-أوكرانيا-يؤكد-تورطه-في-الصراع--1068958791.html
بيلاروس تعلن أن إرسال الغرب مراقبين إلى حدودها مع أوكرانيا يؤكد تورطه في الصراع
بيلاروس تعلن أن إرسال الغرب مراقبين إلى حدودها مع أوكرانيا يؤكد تورطه في الصراع
أعلن وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، اليوم الأربعاء، أن إرسال الدول الغربية لممثليها إلى الحدود البيلاروسية - الأوكرانية بطلب من كييف يعني تورط تلك الدول... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T18:59+0000
2022-10-12T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن ماكي قوله: "اتفق مع تقييم الجانب الروسي. إذا تم إرسال تلك الوفود الغربية إلى الحدود البيلاروسية-الأوكرانية، فإن هذا يعني في الواقع تورط دول ثالثة في الصراع الأوكراني".وعن وجود قوات على حدود بيلاروس الجنوبية والغربية قال ماكي: "نرى أن الهستيريا تتأجج. إن ذلك ليس مجرد نوع من البلاغة اللفظية. بل يتم اتخاذ إجراءات ملموسة: يتم نقل معدات عسكرية وأسلحة، وحشد جنود. بالطبع، يجب ألا نغض الطرف عن ذلك"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات للرد، وقال "بطبيعة الحال، سيتم اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة، بما في ذلك إجراءات ذات طابع عسكري".بدوره، قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة الدول السبع أهدافا مشروعة في حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.ودعا زيلينسكي، أمس الثلاثاء، دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين في تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع الأمني هناك.وأكدت مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس الثلاثاء، عزمها مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20221012/مصدر-في-موسكو-يكشف-أن-الجيش-الروسي-يعتبر-مراقبي-مجموعة-السبع-أهدافا-مشروعة-على-حدود-أوكرانيا-1068919220.html
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العالم
العالم

بيلاروس تعلن أن إرسال الغرب مراقبين إلى حدودها مع أوكرانيا يؤكد تورطه في الصراع

18:59 GMT 12.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
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أعلن وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، اليوم الأربعاء، أن إرسال الدول الغربية لممثليها إلى الحدود البيلاروسية - الأوكرانية بطلب من كييف يعني تورط تلك الدول في الصراع الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن ماكي قوله: "اتفق مع تقييم الجانب الروسي. إذا تم إرسال تلك الوفود الغربية إلى الحدود البيلاروسية-الأوكرانية، فإن هذا يعني في الواقع تورط دول ثالثة في الصراع الأوكراني".

وأضاف ماكي: "لقد قلنا دائما إننا لا نريد المشاركة في هذا الصراع، ونريد أن يتوقف كل ما يحدث في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. لكن، للأسف، نرى أن هذا الصراع يتصاعد بسبب مقترحات الدول الغربية".

وعن وجود قوات على حدود بيلاروس الجنوبية والغربية قال ماكي: "نرى أن الهستيريا تتأجج. إن ذلك ليس مجرد نوع من البلاغة اللفظية. بل يتم اتخاذ إجراءات ملموسة: يتم نقل معدات عسكرية وأسلحة، وحشد جنود. بالطبع، يجب ألا نغض الطرف عن ذلك"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات للرد، وقال "بطبيعة الحال، سيتم اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة، بما في ذلك إجراءات ذات طابع عسكري".
بدوره، قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة الدول السبع أهدافا مشروعة في حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.
حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر يكشف أن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا
04:38 GMT

وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه إذا كانت دول مجموعة السبع "التي تشارك في الصراع بالفعل بتزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتوجيهات الحربية، وتدريب المقاتلين الأوكرانيين، سوف تستجيب بشكل إيجابي لطلب زيلينسكي إرسال مراقبين دوليين، فسوف تعزز وضعها بشكل دائم كطرف في النزاع، وجعل من يسمون أنفسهم مراقبين أهدافا عسكرية مشروعة".

ودعا زيلينسكي، أمس الثلاثاء، دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين في تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع الأمني هناك.
وأكدت مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس الثلاثاء، عزمها مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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