https://sputnikarabic.ae/20221012/مصرع-39-شخصا-وأكثر-من-50-آخرين-في-عداد-المفقودين-جراء-الفيضانات-في-فنزويلا-1068918044.html
مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا
مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 39 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T00:12+0000
2022-10-12T00:12+0000
2022-10-12T00:12+0000
رئاسة فنزويلا
ضحايا الزلازال
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بوينس آيريس - سبوتنيك. وقال مادورو إنه تم انتشال 39 جثة فيما يظل 56 آخرين في عداد المفقودين.وكان وزير الداخلية، ريميغيو سيبايوس، أعلن يوم الاثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم وهناك 52 آخرين في عداد المفقودين إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات في منطقة أراغوا.واجتاح الإعصار "جوليا" البحر الكاريبي وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمالي فنزويلا، وأمر مادورو بعدها بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مصرع-22-شخصا-وفقدان-العشرات-إثر-انهيارات-أرضية-في-فنزويلا-1068812957.html
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رئاسة فنزويلا, ضحايا الزلازال
رئاسة فنزويلا, ضحايا الزلازال
مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 39 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.
بوينس آيريس - سبوتنيك
. وقال مادورو إنه تم انتشال 39 جثة فيما يظل 56 آخرين في عداد المفقودين.
وكان وزير الداخلية، ريميغيو سيبايوس، أعلن يوم الاثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم وهناك 52 آخرين في عداد المفقودين إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات في منطقة أراغوا.
واجتاح الإعصار "جوليا"
البحر الكاريبي وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمالي فنزويلا، وأمر مادورو بعدها بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة.