https://sputnikarabic.ae/20221012/مصرع-39-شخصا-وأكثر-من-50-آخرين-في-عداد-المفقودين-جراء-الفيضانات-في-فنزويلا-1068918044.html

مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا

مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 39 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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رئاسة فنزويلا

ضحايا الزلازال

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بوينس آيريس - سبوتنيك. وقال مادورو إنه تم انتشال 39 جثة فيما يظل 56 آخرين في عداد المفقودين.وكان وزير الداخلية، ريميغيو سيبايوس، أعلن يوم الاثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم وهناك 52 آخرين في عداد المفقودين إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات في منطقة أراغوا.واجتاح الإعصار "جوليا" البحر الكاريبي وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمالي فنزويلا، وأمر مادورو بعدها بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20221010/مصرع-22-شخصا-وفقدان-العشرات-إثر-انهيارات-أرضية-في-فنزويلا-1068812957.html

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رئاسة فنزويلا, ضحايا الزلازال