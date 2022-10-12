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https://sputnikarabic.ae/20221012/مصرع-39-شخصا-وأكثر-من-50-آخرين-في-عداد-المفقودين-جراء-الفيضانات-في-فنزويلا-1068918044.html
مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا
مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 39 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T00:12+0000
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رئاسة فنزويلا
ضحايا الزلازال
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بوينس آيريس - سبوتنيك. وقال مادورو إنه تم انتشال 39 جثة فيما يظل 56 آخرين في عداد المفقودين.وكان وزير الداخلية، ريميغيو سيبايوس، أعلن يوم الاثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم وهناك 52 آخرين في عداد المفقودين إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات في منطقة أراغوا.واجتاح الإعصار "جوليا" البحر الكاريبي وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمالي فنزويلا، وأمر مادورو بعدها بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221010/مصرع-22-شخصا-وفقدان-العشرات-إثر-انهيارات-أرضية-في-فنزويلا-1068812957.html
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رئاسة فنزويلا, ضحايا الزلازال
رئاسة فنزويلا, ضحايا الزلازال

مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا

00:12 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 39 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.
بوينس آيريس - سبوتنيك. وقال مادورو إنه تم انتشال 39 جثة فيما يظل 56 آخرين في عداد المفقودين.
صورة أرشيفية.. إعادة فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، بعد خلاف سياسي بين البلدين في 2019ن 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
مصرع 22 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في فنزويلا
10 أكتوبر, 04:12 GMT
وكان وزير الداخلية، ريميغيو سيبايوس، أعلن يوم الاثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم وهناك 52 آخرين في عداد المفقودين إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات في منطقة أراغوا.
واجتاح الإعصار "جوليا" البحر الكاريبي وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمالي فنزويلا، وأمر مادورو بعدها بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:39 GMT
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