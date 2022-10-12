https://sputnikarabic.ae/20221012/موسكو-تأسف-على-التصريحات-الاستفزازية-اليومية-لواشنطن-والدول-الأوروبية-بشأن-التهديد-النووي-1068928769.html

موسكو تأسف على التصريحات الاستفزازية اليومية لواشنطن والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي

موسكو تأسف على التصريحات الاستفزازية اليومية لواشنطن والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التصريحات اليومية للولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T09:57+0000

2022-10-12T09:57+0000

2022-10-12T09:57+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، نحن نأسف كل يوم على تصريحات رؤساء الدول الغربية، الولايات المتحدة، ورؤساء أوروبا، بشأن التهديدات النووية، ونعتبر ذلك ممارسة خبيثة جدا واستفزازية. وروسيا لا تريد المشاركة في هذه الممارسات ولا تقبلها".وردا على طلب التعليق على بيان أعضاء مجموعة السبع عقب نتائج الاجتماع الذي عقد يوم أمس، وإنهم يصرون على معاقبة روسيا، قال بيسكوف: "كما تعلم، هناك تطلعات مستمرة لمحاسبة شخص ما. أتمنى أن يرغبوا عاجلاً أم آجلاً في تحميل نظام كييف المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها باستمرار".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".وأضاف: "عليّ أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".وأشار إلى أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.وفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".

https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-موسكو-تحث-على-عدم-تضخيم-موضوع-التهديد-النووي-بشكل-مصطنع-1068877923.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف