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https://sputnikarabic.ae/20221012/موسكو-تأسف-على-التصريحات-الاستفزازية-اليومية-لواشنطن-والدول-الأوروبية-بشأن-التهديد-النووي-1068928769.html
موسكو تأسف على التصريحات الاستفزازية اليومية لواشنطن والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي
موسكو تأسف على التصريحات الاستفزازية اليومية لواشنطن والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التصريحات اليومية للولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T09:57+0000
2022-10-12T09:57+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، نحن نأسف كل يوم على تصريحات رؤساء الدول الغربية، الولايات المتحدة، ورؤساء أوروبا، بشأن التهديدات النووية، ونعتبر ذلك ممارسة خبيثة جدا واستفزازية. وروسيا لا تريد المشاركة في هذه الممارسات ولا تقبلها".وردا على طلب التعليق على بيان أعضاء مجموعة السبع عقب نتائج الاجتماع الذي عقد يوم أمس، وإنهم يصرون على معاقبة روسيا، قال بيسكوف: "كما تعلم، هناك تطلعات مستمرة لمحاسبة شخص ما. أتمنى أن يرغبوا عاجلاً أم آجلاً في تحميل نظام كييف المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها باستمرار".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".وأضاف: "عليّ أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".وأشار إلى أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.وفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".
https://sputnikarabic.ae/20221011/لافروف-موسكو-تحث-على-عدم-تضخيم-موضوع-التهديد-النووي-بشكل-مصطنع-1068877923.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

موسكو تأسف على التصريحات الاستفزازية اليومية لواشنطن والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي

09:57 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التصريحات اليومية للولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن التهديد النووي ضارة واستفزازية وروسيا لن تشارك فيها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، نحن نأسف كل يوم على تصريحات رؤساء الدول الغربية، الولايات المتحدة، ورؤساء أوروبا، بشأن التهديدات النووية، ونعتبر ذلك ممارسة خبيثة جدا واستفزازية. وروسيا لا تريد المشاركة في هذه الممارسات ولا تقبلها".
وردا على طلب التعليق على بيان أعضاء مجموعة السبع عقب نتائج الاجتماع الذي عقد يوم أمس، وإنهم يصرون على معاقبة روسيا، قال بيسكوف: "كما تعلم، هناك تطلعات مستمرة لمحاسبة شخص ما. أتمنى أن يرغبوا عاجلاً أم آجلاً في تحميل نظام كييف المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها باستمرار".
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف: "عليّ أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".
وأشار إلى أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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لافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع
أمس, 08:59 GMT
وفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".
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