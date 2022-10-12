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رئيس الموساد يؤكد أن الاتفاق مع لبنان ليس إنجازا لـ"حزب الله"

رئيس الموساد يؤكد أن الاتفاق مع لبنان ليس إنجازا لـ"حزب الله"

قال رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، اليوم (الأربعاء) في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت​​) إن من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لـ... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T15:35+0000

2022-10-12T15:35+0000

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ونقل موقع "واللا" عن مصدرين حضرا الاجتماع أن رئيس الأركان أفيف كوخافي اتفق مع رئيس الموساد وقال إن الاتفاق ليس في صالح "حزب الله".وقال رئيس الموساد إن الاتفاق ليس جيدا لـ "حزب الله"، لأنه "يشكل اعترافا فعليا بإسرائيل، وهو ما يعارضه التنظيم اللبناني".وأضاف برنياع أن "حزب الله" بدأ التعامل مع مسألة اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة فقط في مايو/ أيار الماضي، عندما أدرك التنظيم بأن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله: "في ملف الترسيم نحن أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.

https://sputnikarabic.ae/20221011/نصر-الله-يؤكد-ضرورة-الاحتياط-لحين-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068913992.html

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