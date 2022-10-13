https://sputnikarabic.ae/20221013/فرنسا-تبدأ-في-تصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-ألمانيا-1068995025.html

فرنسا تبدأ في تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا

فرنسا تبدأ في تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا

أعلنت فرنسا أنها بدأت اليوم الخميس لأول مرة في تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا في الوقت الذي تكافح فيه برلين لتنويع مصادر إمدادات الطاقة في أعقاب انقطاع... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T15:19+0000

2022-10-13T15:19+0000

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وقالت شركة نقل الغاز الفرنسية "جي أر تي غاز" إن خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين عبر قرية أوبرغايلباش الحدودية قد بدأ في تسليم كمية يومية بطاقة 31 غيغاوات/ ساعة.ومن المتوقع زيادة الكمية لتصل في نهاية الأمر إلى حد أقصى يومي 100 غيغاوات ساعة، وهو ما يمثل أقل من 20 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز الألماني، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة نقل الطاقة.ووجه رئيس وكالة تنظيم شبكة الغاز الألماني كلاوس مولر لشركة "جي أر تي غاز" في تغريدة باللغة الفرنسية اليوم الخميس، مضيفا أن إمدادات الغاز الفرنسية تساعد في أمن الطاقة الألماني.على الرغم من أن منشآت تخزين الغاز الألمانية ممتلئة بنسبة 95 في المائة إلا أن مسؤولين يقولون إن المواطنين سيبقون في حاجة لتوفير الغاز هذا الشتاء.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع واردات الغاز بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص الذي كانت القارة تعتمد عليه لسنوات لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.

https://sputnikarabic.ae/20220928/ألمانيا-بعد-تسريبات-الغاز-يجب-الاستعداد-لسيناريوهات-لم-تكن-متصورة--1068367756.html

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