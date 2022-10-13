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https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تستبعد-العودة-للاتفاق-النووي-الإيراني-في-المستقبل-القريب-1069002574.html
أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب
أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب
استبعدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أي إحياء وشيك للاتفاق النووي الإيراني، حيث أصدرت تقييما متشائما للمحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة بشأن اتفاق عام 2015. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T17:34+0000
2022-10-13T17:34+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "ليس الأمر أننا لا نرغب في رؤية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يعاد تطبيقها، بالطبع نفعل".وأضاف المسؤول الأمريكي: "لسنا في وضع... حيث يرجح أن تكون فيه نتيجة في المستقبل القريب".وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".جاءت تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.
https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الخارجية-السعودي-يتحدث-عن-شرط-لعودة-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1068943804.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, الاتفاق النووي الإيراني

أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب

17:34 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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استبعدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أي إحياء وشيك للاتفاق النووي الإيراني، حيث أصدرت تقييما متشائما للمحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة بشأن اتفاق عام 2015.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "ليس الأمر أننا لا نرغب في رؤية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يعاد تطبيقها، بالطبع نفعل".
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
وزير الخارجية السعودي يتحدث عن شرط لعودة الاتفاق النووي مع إيران
أمس, 13:53 GMT
وأضاف المسؤول الأمريكي: "لسنا في وضع... حيث يرجح أن تكون فيه نتيجة في المستقبل القريب".
وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني: "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي"، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".
جاءت تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتضرر الاتفاق النووي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع إيران لاحقا عن التزاماتها.
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