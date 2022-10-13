https://sputnikarabic.ae/20221013/التعاون-الخليجي-يعلن-تأييده-للسعودية-برفض-التصريحات-الصادرة-عقب-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1068968936.html

"التعاون الخليجي" يعلن تأييده للسعودية برفض التصريحات الصادرة عقب قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط

"التعاون الخليجي" يعلن تأييده للسعودية برفض التصريحات الصادرة عقب قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط

عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، عن تأييده للبيان السعودي الرافض للتصريحات الصادرة بحق المملكة، عقب قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط؛ مشيدا... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T08:35+0000

2022-10-13T08:35+0000

2022-10-13T09:08+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

سوق النفط

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102807/21/1028072162_0:0:4586:2580_1920x0_80_0_0_c191c44fa246e4738adea9c204a04035.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مجلس التعاون الخليجي، "رحب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة، عقب صدور قرار أوبك بلس".وأعرب الحجرف عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق.وأشاد بالدور الهام والمحوري، الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها؛ وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.وأكد الأمين العام إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات، لن تتمكن من حجب الحقائق؛ وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها، كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، بوقت مبكر صباح اليوم، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك +" (تحالف أوبك وكبار المنتجين المستقلين) بخفض إنتاج النفط، يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.وقالت الخارجية السعودية، في بيان، "تود حكومة المملكة العربية السعودية الإعراب بداية، عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلوس، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة".وأشارت الخارجية السعودية، وفق البيان، إلى أن مجموعة "أوبك +"، تتخذ قراراتها باستقلالية؛ وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.ولفتت إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.جدير بالذكر، أن مجموعة "أوبك +" للدول المصدرة للنفط، وافقت خلال اجتماعها، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.وقالت المجموعة، في بيان، إن سبب اتخاذ هذا القرار هو "حالة عدم اليقين، التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".وانتقدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221012/السعودية-تعرب-عن-رفضها-التام-للتصريحات-الأمريكية--التي-لا-تستند-إلى-الحقائق-1068964656.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, سوق النفط, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط