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https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-النواب-العراقي-يبدأ-التصويت-السري-لاختيار-رئيس-الجمهورية-1068985399.html
مجلس النواب العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية
مجلس النواب العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية
بدأ مجلس النواب، العراقي، اليوم الخميس، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:59+0000
2022-10-13T11:59+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية".وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم أعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعقب انعقاد الجلسة، تم تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس.وقبل عقد الجلسة قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم.ووفقا لموقع السومرية نيوز، فقد نقل عن "مصادر أمنية" استهداف المنطقة الخضراء بـ 4 صواريخ، أسفرت عن إصابة شخصين "كحصيلة أولية".وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20221013/إعلام-استهداف-المنطقة-الخضراء-في-العاصمة-العراقية-بـ-4-صواريخ-وإصابة-شخصين-1068972333.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مجلس النواب العراقي يبدأ التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية

11:59 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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بدأ مجلس النواب، العراقي، اليوم الخميس، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية".
وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم أعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعقب انعقاد الجلسة، تم تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس.
وقبل عقد الجلسة قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم.
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين
09:27 GMT
ووفقا لموقع السومرية نيوز، فقد نقل عن "مصادر أمنية" استهداف المنطقة الخضراء بـ 4 صواريخ، أسفرت عن إصابة شخصين "كحصيلة أولية".
وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.
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