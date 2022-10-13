https://sputnikarabic.ae/20221013/إعلام-استهداف-المنطقة-الخضراء-في-العاصمة-العراقية-بـ-4-صواريخ-وإصابة-شخصين-1068972333.html
إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين
إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين
قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:27+0000
2022-10-13T09:27+0000
2022-10-13T09:27+0000
العراق
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ووفقا لموقع السومرية نيوز، فقد نقل عن "مصادر أمنية" استهداف المنطقة الخضراء بـ 4 صواريخ، أسفرت عن إصابة شخصين "كحصيلة أولية".وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، من المفترض أن جلسته الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي.طالع أيضا: وكالة تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر التي أوقفت اشتباكات المنطقة الخضراء
https://sputnikarabic.ae/20220928/التيار-الصدري-يعلن-رفضه-استخدام-العنف-المتمثل-في-قصف-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-1068359999.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين
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قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم.