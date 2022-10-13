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https://sputnikarabic.ae/20221013/إعلام-استهداف-المنطقة-الخضراء-في-العاصمة-العراقية-بـ-4-صواريخ-وإصابة-شخصين-1068972333.html
إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين
إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين
قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:27+0000
2022-10-13T09:27+0000
العراق
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ووفقا لموقع السومرية نيوز، فقد نقل عن "مصادر أمنية" استهداف المنطقة الخضراء بـ 4 صواريخ، أسفرت عن إصابة شخصين "كحصيلة أولية".وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، من المفترض أن جلسته الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي.طالع أيضا: وكالة تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر التي أوقفت اشتباكات المنطقة الخضراء
https://sputnikarabic.ae/20220928/التيار-الصدري-يعلن-رفضه-استخدام-العنف-المتمثل-في-قصف-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-1068359999.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

إعلام: استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بـ 4 صواريخ وإصابة شخصين

09:27 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubayeأحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
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قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ 4 صواريخ صباح اليوم.
ووفقا لموقع السومرية نيوز، فقد نقل عن "مصادر أمنية" استهداف المنطقة الخضراء بـ 4 صواريخ، أسفرت عن إصابة شخصين "كحصيلة أولية".
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
التيار الصدري يعلن رفضه استخدام العنف المتمثل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد
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وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر: "4 صواريخ سقطت ضمن محيط الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع مما أسفر عن إصابة إثنين بجروح كحصيلة أولية".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، من المفترض أن جلسته الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي.
طالع أيضا: وكالة تكشف تفاصيل رسالة السيستاني إلى الصدر التي أوقفت اشتباكات المنطقة الخضراء
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