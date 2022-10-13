https://sputnikarabic.ae/20221013/مسؤولة-تونسية-تكشف-أسباب-استعمال-تونس-مخزونها-الاحتياطي-من-النفط-1068983599.html
مسؤولة تونسية تكشف أسباب استعمال تونس مخزونها الاحتياطي من النفط
مسؤولة تونسية تكشف أسباب استعمال تونس مخزونها الاحتياطي من النفط
كشفت المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" فاختة المحواشي عن الأسباب التي دفعت تونس إلى استعمال مخزونها الاحتياطي من النفط. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:28+0000
2022-10-13T11:28+0000
2022-10-13T11:28+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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وقالت المحواشي في تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، إن عوامل داخلية وخارجية اضطرت الدولة لاستعمال مخزونها الاحتياطي من النفط على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم"، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.وأكدت المحواشي أنه خلال "الـ24 ساعة المقبلة ستشهد تحسنا في تزويد محطات بيع البنزين بالمحروقات وذلك إثر إفراغ حمولة الباخرة المتواجدة في ميناء بنزرت.والاثنين الماضي أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، أن ما يتم الترويج له بشأن وجود مخزون من المحروقات لا يغطي سوى احتياجيات البلاد لـ15 يوما فقط هو "أمر عار من الصحة".وبينت القنجي أنه تم تزويد مستودعات "رادس" بـ5300 متر مكعب من المحروقات من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها.وكشفت معطيات تونسية رسمية، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم، إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20221013/أزمة-المحروقات-تشل-تونس-وتخلف-موجة-من-الغضب-والاحتقان-1068977509.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مسؤولة تونسية تكشف أسباب استعمال تونس مخزونها الاحتياطي من النفط
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كشفت المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" فاختة المحواشي عن الأسباب التي دفعت تونس إلى استعمال مخزونها الاحتياطي من النفط.
وقالت المحواشي في تصريحات نقلها موقع نسمة
التونسي، إن عوامل داخلية وخارجية اضطرت الدولة لاستعمال مخزونها الاحتياطي من النفط على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم"، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكدت المحواشي أنه خلال "الـ24 ساعة المقبلة ستشهد تحسنا في تزويد محطات بيع البنزين بالمحروقات وذلك إثر إفراغ حمولة الباخرة المتواجدة في ميناء بنزرت.
والاثنين الماضي أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، أن ما يتم الترويج له بشأن وجود مخزون من المحروقات لا يغطي سوى احتياجيات البلاد لـ15 يوما فقط هو "أمر عار من الصحة".
وبينت القنجي أنه تم تزويد مستودعات "رادس" بـ5300 متر مكعب من المحروقات من مصفاة "بنزرت"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها.
وكشفت معطيات تونسية رسمية، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع نسبة التضخم
في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم، إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية
غير مسبوقة، حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).