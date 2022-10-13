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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221013/مصادر-إعلامية-تتحدث-عن-دوي-انفجارات-في-عدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-وانطلاق-صافرات-الإنذار--1068993108.html
مصادر إعلامية تتحدث عن دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية وانطلاق صافرات الإنذار
مصادر إعلامية تتحدث عن دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية وانطلاق صافرات الإنذار
أكدت مصادر إعلامية مختلفة سماع دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية، في الوقت الذي انطلقت فيه صافرات الإنذار. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:47+0000
2022-10-13T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت الطبعة الأوكرانية لـ "Strana" على قناتها في "تلغرام": "تُسمع الانفجارات في مناطق ريفني وفولين ولفوف بأوكرانيا"، حيث تمت الإشارة إلى وقوع عدد من الانفجارات.بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة مقاطعة أوديسا في تحذير نشر على "تلغرام": "الرجاء الانتباه. إنذار جوي".ودوت صافرت الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات مثل نيكولاييف وتشيركاسا وبولتافا وروفنو، وسومي، فيما أكدت مصادر أن صافرات الإنذار دوت في جميع المقاطعات الأوكرانية.وبدوره، أكد حاكم مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي أن صاروخين أصابا منشأة عسكرية في المقاطعة.وقال كوزيتسكي على قناته في "تلغرام": "قصفت إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة لفوف. هذه إصابة متكررة في هذه المنشأة. تم تدمير معدات عسكرية، ولم تقع إصابات".ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين المنصرم، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الدفاع-الروسية-تعلن-صد-هجمات-القوات-الأوكرانية-وتكبيدها-خسائر-تجاوزت-110-جنديا-1068983756.html
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العالم
العالم

مصادر إعلامية تتحدث عن دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية وانطلاق صافرات الإنذار

14:47 GMT 13.10.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
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أكدت مصادر إعلامية مختلفة سماع دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية، في الوقت الذي انطلقت فيه صافرات الإنذار.
وقالت الطبعة الأوكرانية لـ "Strana" على قناتها في "تلغرام": "تُسمع الانفجارات في مناطق ريفني وفولين ولفوف بأوكرانيا"، حيث تمت الإشارة إلى وقوع عدد من الانفجارات.
بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة مقاطعة أوديسا في تحذير نشر على "تلغرام": "الرجاء الانتباه. إنذار جوي".
ودوت صافرت الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات مثل نيكولاييف وتشيركاسا وبولتافا وروفنو، وسومي، فيما أكدت مصادر أن صافرات الإنذار دوت في جميع المقاطعات الأوكرانية.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
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الدفاع الروسية تعلن صد هجمات القوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح
11:29 GMT
وبدوره، أكد حاكم مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي أن صاروخين أصابا منشأة عسكرية في المقاطعة.
وقال كوزيتسكي على قناته في "تلغرام": "قصفت إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة لفوف. هذه إصابة متكررة في هذه المنشأة. تم تدمير معدات عسكرية، ولم تقع إصابات".
ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين المنصرم، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:44 GMT
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