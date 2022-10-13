https://sputnikarabic.ae/20221013/مصادر-إعلامية-تتحدث-عن-دوي-انفجارات-في-عدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-وانطلاق-صافرات-الإنذار--1068993108.html

مصادر إعلامية تتحدث عن دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية وانطلاق صافرات الإنذار

مصادر إعلامية تتحدث عن دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية وانطلاق صافرات الإنذار

أكدت مصادر إعلامية مختلفة سماع دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية، في الوقت الذي انطلقت فيه صافرات الإنذار. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T14:47+0000

2022-10-13T14:47+0000

2022-10-13T14:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg

وقالت الطبعة الأوكرانية لـ "Strana" على قناتها في "تلغرام": "تُسمع الانفجارات في مناطق ريفني وفولين ولفوف بأوكرانيا"، حيث تمت الإشارة إلى وقوع عدد من الانفجارات.بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة مقاطعة أوديسا في تحذير نشر على "تلغرام": "الرجاء الانتباه. إنذار جوي".ودوت صافرت الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات مثل نيكولاييف وتشيركاسا وبولتافا وروفنو، وسومي، فيما أكدت مصادر أن صافرات الإنذار دوت في جميع المقاطعات الأوكرانية.وبدوره، أكد حاكم مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي أن صاروخين أصابا منشأة عسكرية في المقاطعة.وقال كوزيتسكي على قناته في "تلغرام": "قصفت إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة لفوف. هذه إصابة متكررة في هذه المنشأة. تم تدمير معدات عسكرية، ولم تقع إصابات".ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين المنصرم، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.

https://sputnikarabic.ae/20221013/الدفاع-الروسية-تعلن-صد-هجمات-القوات-الأوكرانية-وتكبيدها-خسائر-تجاوزت-110-جنديا-1068983756.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم