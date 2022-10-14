https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يشيد-بدور-رئيس-الإمارات-في-حل-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-بما-في-ذلك-تبادل-الأسرى-1069025458.html

بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى

بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالدور الناجح لرئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T13:05+0000

2022-10-14T13:05+0000

2022-10-14T13:29+0000

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068887533_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_575f0cf612d39a2303d183688a6a260f.jpg

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة" في كازاخستان، اليوم الجمعة.وأضاف بوتين أن الإمارات مستعدة لتولي دور الوسيط في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يقوم بذلك.وأشار الرئيس الروسي إلى أن تركيا والإمارات والصين والهند دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة.وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد زار منذ أيام موسكو، في إطار سعي بلاده المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة.وأعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.وأضاف أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام".من جهته، قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".

https://sputnikarabic.ae/20221012/تفاعل-واسع-على-مواقع-التواصل-بعد-رد-بوتين-على-ابن-زايد-باللغة-العربية-فيديو-1068933257.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, فلاديمير بوتين