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بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يشيد-بدور-رئيس-الإمارات-في-حل-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-بما-في-ذلك-تبادل-الأسرى-1069025458.html
بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى
بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالدور الناجح لرئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:05+0000
2022-10-14T13:29+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
فلاديمير بوتين
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة" في كازاخستان، اليوم الجمعة.وأضاف بوتين أن الإمارات مستعدة لتولي دور الوسيط في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يقوم بذلك.وأشار الرئيس الروسي إلى أن تركيا والإمارات والصين والهند دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة.وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد زار منذ أيام موسكو، في إطار سعي بلاده المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة.وأعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.وأضاف أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام".من جهته، قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".
https://sputnikarabic.ae/20221012/تفاعل-واسع-على-مواقع-التواصل-بعد-رد-بوتين-على-ابن-زايد-باللغة-العربية-فيديو-1068933257.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, فلاديمير بوتين

بوتين يشيد بدور رئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى

13:05 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 14.10.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالدور الناجح لرئيس الإمارات في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا بما في ذلك تبادل الأسرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة" في كازاخستان، اليوم الجمعة.
وأضاف بوتين أن الإمارات مستعدة لتولي دور الوسيط في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يقوم بذلك.

كما أعرب عن امتنانه وشكره للرئيس الإماراتي على هذا الدور.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تركيا والإمارات والصين والهند دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
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وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد زار منذ أيام موسكو، في إطار سعي بلاده المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة.
وأعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وأضاف أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".
وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام".
من جهته، قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".
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