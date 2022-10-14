عربي
https://sputnikarabic.ae/20221014/غروسي-يعلن-اقتراب-كييف-وموسكو-من-الاتفاق-على-إنشاء-منطقة-أمنية-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069011327.html
غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية
غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المشاورات مع موسكو وكييف تقرب وجهات النظر بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T06:39+0000
2022-10-14T06:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067153806_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_a551d78046a64ac537d84738af7eeb1b.jpg
وقال غروسي: إنه "بعد وصول إلى بولندا بالقطار من أوكرانيا "بعد أسبوع مكثف من المشاورات مع روسيا وأوكرانيا نحن نقترب من إنشاء منطقة أمنية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه"، مشيرا إلى أن الوضع في المحطة غير مقبول وبحاجة إلى إجراءات فورية لحماية المحطة.والتقى غروسي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في أوكرانيا بعد وصوله من موسكو، وذلك بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.هذا، وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 آب/أغسطس الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067153806_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_058853e77f7c2a3571eeb92311de5461.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية

06:39 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المشاورات مع موسكو وكييف تقرب وجهات النظر بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال غروسي: إنه "بعد وصول إلى بولندا بالقطار من أوكرانيا "بعد أسبوع مكثف من المشاورات مع روسيا وأوكرانيا نحن نقترب من إنشاء منطقة أمنية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه"، مشيرا إلى أن الوضع في المحطة غير مقبول وبحاجة إلى إجراءات فورية لحماية المحطة.
والتقى غروسي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في أوكرانيا بعد وصوله من موسكو، وذلك بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا، وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 آب/أغسطس الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала