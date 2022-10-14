https://sputnikarabic.ae/20221014/غروسي-يعلن-اقتراب-كييف-وموسكو-من-الاتفاق-على-إنشاء-منطقة-أمنية-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069011327.html

غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية

غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المشاورات مع موسكو وكييف تقرب وجهات النظر بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T06:39+0000

2022-10-14T06:39+0000

2022-10-14T06:39+0000

العالم

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وقال غروسي: إنه "بعد وصول إلى بولندا بالقطار من أوكرانيا "بعد أسبوع مكثف من المشاورات مع روسيا وأوكرانيا نحن نقترب من إنشاء منطقة أمنية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه"، مشيرا إلى أن الوضع في المحطة غير مقبول وبحاجة إلى إجراءات فورية لحماية المحطة.والتقى غروسي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في أوكرانيا بعد وصوله من موسكو، وذلك بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.هذا، وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 آب/أغسطس الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.

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