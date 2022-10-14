غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy/
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المشاورات مع موسكو وكييف تقرب وجهات النظر بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال غروسي: إنه "بعد وصول إلى بولندا بالقطار من أوكرانيا "بعد أسبوع مكثف من المشاورات مع روسيا وأوكرانيا نحن نقترب من إنشاء منطقة أمنية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه"، مشيرا إلى أن الوضع في المحطة غير مقبول وبحاجة إلى إجراءات فورية لحماية المحطة.
Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022
والتقى غروسي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في أوكرانيا بعد وصوله من موسكو، وذلك بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا، وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 آب/أغسطس الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
أكد غروسي، في وقت سابق، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة في المحطة.