https://sputnikarabic.ae/20221014/50-شخصا-يعلقون-على-عمق-مئات-الأمتار-تحت-الأرض-بعد-انفجار-منجم-في-تركيا-1069042933.html
50 شخصا يعلقون على عمق مئات الأمتار تحت الأرض بعد انفجار منجم في تركيا
50 شخصا يعلقون على عمق مئات الأمتار تحت الأرض بعد انفجار منجم في تركيا
حوصر قرابة 50 عاملا في منجم للفحم على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض، اليوم الجمعة، بعد انفجار غير مفسر في شمال تركيا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T18:57+0000
2022-10-14T18:57+0000
2022-10-14T18:57+0000
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وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص - بعضهم يذرف الدموع - يتجمعون حول مبنى أبيض متضرر بالقرب من مدخل الحفرة في بلدة أماسرا المطلة على البحر الأسود.أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الفور وزيري الداخلية والطاقة إلى مكان الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ.وقالت الحاكمة المحلية نورتاك أرسلان للصحفيين إن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا تحت الأرض و44 آخرين في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.وأضافت أن ثمانية من عمال المناجم تمكنوا من الزحف من الحفرة المتضررة بأنفسهم ويتلقون الآن المساعدة الطبية، متابعة: "جهودنا للإنقاذ مستمرة".عزت نقابة عمال المناجم في تركيا مادن إيز الانفجار إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن سبب الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220204/فتية-الكهف-والطفل-ريان-عمليات-إنقاذ-ملحمية-أثارت-مشاعر-العالم-وتكللت-بالنجاح-1058040563.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
50 شخصا يعلقون على عمق مئات الأمتار تحت الأرض بعد انفجار منجم في تركيا
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حوصر قرابة 50 عاملا في منجم للفحم على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض، اليوم الجمعة، بعد انفجار غير مفسر في شمال تركيا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص - بعضهم يذرف الدموع - يتجمعون حول مبنى أبيض متضرر بالقرب من مدخل الحفرة في بلدة أماسرا المطلة على البحر الأسود.
أرسل الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان على الفور وزيري الداخلية والطاقة إلى مكان الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ.
وقالت الحاكمة المحلية نورتاك أرسلان للصحفيين إن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا تحت الأرض و44 آخرين في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.
وأضافت أن ثمانية من عمال المناجم
تمكنوا من الزحف من الحفرة المتضررة بأنفسهم ويتلقون الآن المساعدة الطبية، متابعة: "جهودنا للإنقاذ مستمرة".
عزت نقابة عمال المناجم في تركيا مادن إيز الانفجار إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن سبب الحادث.