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الصدر يوجه انتقادا لاذعا لرئيس الحكومة العراقية الجديد
الصدر يوجه انتقادا لاذعا لرئيس الحكومة العراقية الجديد
استنكر زعيم التيار الصدر بالعراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T10:37+0000
2022-10-15T10:37+0000
العراق
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ووجه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة إئتلافية تبعية مليـشياوية".وحذر البيان من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها محمد شياع السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.وأشار إلى أن الصدر نبه من تحول البلاد إلى "ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين".وأكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ "تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب".كما استنكر الصدر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق إلى المربع الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221013/تكليف-محمد-شياع-السوداني-بتشكيل-الحكومة-العراقية-1068998405.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الصدر يوجه انتقادا لاذعا لرئيس الحكومة العراقية الجديد

10:37 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / -زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / -
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استنكر زعيم التيار الصدر بالعراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة إئتلافية تبعية مليـشياوية".
وحذر البيان من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها محمد شياع السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.
وأشار إلى أن الصدر نبه من تحول البلاد إلى "ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية
13 أكتوبر, 16:03 GMT
وأكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ "تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب".
كما استنكر الصدر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق إلى المربع الأول.
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