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https://sputnikarabic.ae/20221015/بعد-إطلاقها-صاروخا-باليستيا-معلومات-عن-غواصة-أريهانت-النووية-الهندية-1069059815.html
بعد إطلاقها صاروخا باليستيا... معلومات عن غواصة "أريهانت" النووية الهندية
بعد إطلاقها صاروخا باليستيا... معلومات عن غواصة "أريهانت" النووية الهندية
تمثل غواصة "أريهانت" أول غواصة نووية تطورها الهند محليا لتكون قادرة على حمل الصواريخ الباليستية وإطلاقها من البحر. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T14:57+0000
2022-10-15T14:57+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
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وأجرت الغواصة تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي، أمس الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، التي أشارت إلى أن التجربة تمثل جزءا مهما من استكمال قدرة الردع النووي للجيش الهندي.ما هي المواصفات الفنية للغواصة الهندية "أريهانت"؟أورد موقع "نيفيل تكنولوجي" البريطاني معلومات ترصد المواصفات الفنية للغواصة "أريهانت"، التي طورتها الهند بقدرات محلية:ما هو حجم قوة الغواصات في الأسطول الحربي الهندي؟تمتلك الهند 17 غواصة وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، وتصنف قوة الغواصات الهندية في المرتبة رقم 8 عالميا.يذكر أن تصنيف الأسطول الحربي الهندي بجميع وحدات في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم ويمتلك 295 وحدة بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الهند-تعلن-نجاح-اختبار-لصاروخ-باليستي-تم-إطلاقه-من-غواصة-نووية-مصنعة-محليا-1069051956.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/روسيا-تطور-طوربيدات-خفيفة-لتدمير-الغواصات-النووية-السريعة-1068623541.html
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم

بعد إطلاقها صاروخا باليستيا... معلومات عن غواصة "أريهانت" النووية الهندية

14:57 GMT 15.10.2022
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABغواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
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تمثل غواصة "أريهانت" أول غواصة نووية تطورها الهند محليا لتكون قادرة على حمل الصواريخ الباليستية وإطلاقها من البحر.
وأجرت الغواصة تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي، أمس الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، التي أشارت إلى أن التجربة تمثل جزءا مهما من استكمال قدرة الردع النووي للجيش الهندي.
غواصة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
الهند تعلن نجاح اختبار لصاروخ باليستي تم إطلاقه من غواصة نووية مصنعة محليا
10:19 GMT

ما هي المواصفات الفنية للغواصة الهندية "أريهانت"؟

أورد موقع "نيفيل تكنولوجي" البريطاني معلومات ترصد المواصفات الفنية للغواصة "أريهانت"، التي طورتها الهند بقدرات محلية:
الطاقم: يتكون طاقم الغواصة من 95 بحارا.
طول الغواصة: 110 أمتار.
عرض الغواصة: 11 مترا.
السرعة في وضع الطفو: 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة).
السرعة في وضع الغوص: 24 عقدة (نحو 44 كلم/ ساعة).
أقصى عمق يمكن أن تصل إليه الغواصة: 300 متر.
تسليح الغواصة: 12 صاروخا إضافة إلى الطوربيدات.

ما هو حجم قوة الغواصات في الأسطول الحربي الهندي؟

تمتلك الهند 17 غواصة وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، وتصنف قوة الغواصات الهندية في المرتبة رقم 8 عالميا.
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روسيا تطور طوربيدات خفيفة لتدمير الغواصات النووية السريعة
4 أكتوبر, 20:11 GMT
يذكر أن تصنيف الأسطول الحربي الهندي بجميع وحدات في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم ويمتلك 295 وحدة بحرية.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
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