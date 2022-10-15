https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-الوزراء-العراقي-يوافق-على-إعفاء-وزير-النفط-من-مهام-وزارة-المالية-1069055122.html
رئيس الوزراء العراقي يوافق على إعفاء وزير النفط من مهام وزارة المالية
رئيس الوزراء العراقي يوافق على إعفاء وزير النفط من مهام وزارة المالية
وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على طلب إعفاء وزير النفط إحسان عبدالجبار من مهام وزارة المالية بالوكالة. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:33+0000
2022-10-15T12:33+0000
2022-10-15T12:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مصدر حكومي قوله إن "رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه".ووفقا للمصدر، "كلف الكاظمي وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية بالوكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة".وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كلف أمس الجمعة، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.وبدوره أكد السوداني أنه "سيقدم التشكيلة الحكومية الجديدة في أقرب وقت ممكن".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يوافق على إعفاء وزير النفط من مهام وزارة المالية
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وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على طلب إعفاء وزير النفط إحسان عبدالجبار من مهام وزارة المالية بالوكالة.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية، عن مصدر حكومي قوله إن "رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه".
ووفقا للمصدر، "كلف الكاظمي وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية بالوكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كلف أمس الجمعة، محمد شياع السوداني
بتشكيل الحكومة الجديدة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
وبدوره أكد السوداني أنه "سيقدم التشكيلة الحكومية الجديدة في أقرب وقت ممكن".