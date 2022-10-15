مسؤول إسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن جيش بلاده وجد نفسه مضطرا إلى التعامل مع عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بدلا من "إحباط الإرهاب".
ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء اليوم، عن المسؤول دون تسميته، أن عنف المستوطنين يمكن أن يزيد من تصعيد الوضع بالضفة الغربية لا سيما في منطقة حوارة جنوبي نابلس، والتي تعاني من هجمات متزايدة للمستوطنين، بما في ذلك باستخدام الهراوات ورشق المحلات بالحجارة.
وتابع المسؤول أن هذه الممارسات من قبل المستوطنين يمكن أن تشعل الضفة الغربية بأسرها.
גורם ביטחוני בכיר לכאן חדשות: במקום שחיילי צה"ל יתעסקו בסיכול הטרור הם נאלצים להתעסק באלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים. המצב הזה עלול להביא להסלמה#חדשותהשבת @ItayBlumental pic.twitter.com/gEr7Z3sjMB— כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2022
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت القناة مقطع فيديو يوثق اعتداء مستوطنين على فلسطيني أمام منزله بحي الشيخ جراح بالقدس.
מהמשטרה נמסר: כוחות גדולים של משטרה ומג"ב טיפלו בליל חמישי בהפרות סדר, התפרעויות אלימות וידויי אבנים בשייח ג'ראח. בפעילות נעצרו 11 חשודים בהפרות הסדר משני הצדדים. במקום פעלו כוחות גלויים וסמויים, ורבים מהחשודים שנעצרו, נתפסו בשעת מעשה@SuleimanMas1 https://t.co/cnqZoovZLW— כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2022
واتهمت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون الجيش الإسرائيلي بتأمين قوافل ومسيرات المستوطنين الاستفزازية في البلدات الفلسطينية.
وأضافت في تصريحات لها "يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".