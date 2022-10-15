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https://sputnikarabic.ae/20221015/مسؤول-إسرائيلي-يحذر-من-أن-عنف-المستوطنين-يمكن-أن-يشعل--الضفة-الغربية-بأسرها-1069067482.html
مسؤول إسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها
مسؤول إسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها
قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن جيش بلاده وجد نفسه مضطرا إلى التعامل مع عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بدلا من "إحباط الإرهاب". 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:33+0000
2022-10-15T18:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء اليوم، عن المسؤول دون تسميته، أن عنف المستوطنين يمكن أن يزيد من تصعيد الوضع بالضفة الغربية لا سيما في منطقة حوارة جنوبي نابلس، والتي تعاني من هجمات متزايدة للمستوطنين، بما في ذلك باستخدام الهراوات ورشق المحلات بالحجارة.وتابع المسؤول أن هذه الممارسات من قبل المستوطنين يمكن أن تشعل الضفة الغربية بأسرها.وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت القناة مقطع فيديو يوثق اعتداء مستوطنين على فلسطيني أمام منزله بحي الشيخ جراح بالقدس.واتهمت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون الجيش الإسرائيلي بتأمين قوافل ومسيرات المستوطنين الاستفزازية في البلدات الفلسطينية.وأضافت في تصريحات لها "يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

مسؤول إسرائيلي يحذر من أن عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها

18:33 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الاصابات بقمع الجيش الاسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن جيش بلاده وجد نفسه مضطرا إلى التعامل مع عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بدلا من "إحباط الإرهاب".
ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء اليوم، عن المسؤول دون تسميته، أن عنف المستوطنين يمكن أن يزيد من تصعيد الوضع بالضفة الغربية لا سيما في منطقة حوارة جنوبي نابلس، والتي تعاني من هجمات متزايدة للمستوطنين، بما في ذلك باستخدام الهراوات ورشق المحلات بالحجارة.
وتابع المسؤول أن هذه الممارسات من قبل المستوطنين يمكن أن تشعل الضفة الغربية بأسرها.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت القناة مقطع فيديو يوثق اعتداء مستوطنين على فلسطيني أمام منزله بحي الشيخ جراح بالقدس.
واتهمت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون الجيش الإسرائيلي بتأمين قوافل ومسيرات المستوطنين الاستفزازية في البلدات الفلسطينية.
وأضافت في تصريحات لها "يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".
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