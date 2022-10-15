عربي
إطلاق صافرات إنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221015/مسلحون-يقتلون-11-شخصا-بكمين-في-بوركينا-فاسو-1069072743.html
مسلحون يقتلون 11 شخصا بكمين في بوركينا فاسو
مسلحون يقتلون 11 شخصا بكمين في بوركينا فاسو
كشفت مصادر أمنية أن مسلحين متطرفين قتلوا ثلاثة جنود على الأقل و8 مدنيين متعاونين معهم في هجوم اليوم السبت في شمال بوكينا فاسو المضطرب. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:58+0000
2022-10-15T20:58+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
وقال أحد المصادر إن الجنود الذي كانوا يقومون بدورية مع المساعدين وقعوا في كمين بمنطقة بوروم.وأكد مصدر آخر الهجوم وقال إن حصيلة القتلى قد ترتفع، مضيفا أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.ووقع الكمين بالقرب من سيلمانغو في إقليم نامينتينغا، بحسب المصدر.ويأتي الهجوم الأخير بعد انقلاب 30 سبتمبر/ أيلول الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا - الذي استولى بنفسه على السلطة في يناير/ كانون الأول - وبعد يوم واحد من تعيين الرائد إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاما خلفا له كرئيس انتقالي.تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم، ولها تاريخ طويل من الانقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
https://sputnikarabic.ae/20221004/سكان-بوركينا-فاسو-ينظمون-مسيرة-دعم-لروسيا-1068619245.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

مسلحون يقتلون 11 شخصا بكمين في بوركينا فاسو

20:58 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر أمنية أن مسلحين متطرفين قتلوا ثلاثة جنود على الأقل و8 مدنيين متعاونين معهم في هجوم اليوم السبت في شمال بوكينا فاسو المضطرب.
وقال أحد المصادر إن الجنود الذي كانوا يقومون بدورية مع المساعدين وقعوا في كمين بمنطقة بوروم.
مظاهرات في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
سكان بوركينا فاسو ينظمون مسيرة دعم لروسيا
4 أكتوبر, 18:09 GMT
وأكد مصدر آخر الهجوم وقال إن حصيلة القتلى قد ترتفع، مضيفا أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.
ووقع الكمين بالقرب من سيلمانغو في إقليم نامينتينغا، بحسب المصدر.
ويأتي الهجوم الأخير بعد انقلاب 30 سبتمبر/ أيلول الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا - الذي استولى بنفسه على السلطة في يناير/ كانون الأول - وبعد يوم واحد من تعيين الرائد إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاما خلفا له كرئيس انتقالي.
تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم، ولها تاريخ طويل من الانقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала