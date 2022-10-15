https://sputnikarabic.ae/20221015/مسلحون-يقتلون-11-شخصا-بكمين-في-بوركينا-فاسو-1069072743.html
مسلحون يقتلون 11 شخصا بكمين في بوركينا فاسو
مسلحون يقتلون 11 شخصا بكمين في بوركينا فاسو
كشفت مصادر أمنية أن مسلحين متطرفين قتلوا ثلاثة جنود على الأقل و8 مدنيين متعاونين معهم في هجوم اليوم السبت في شمال بوكينا فاسو المضطرب. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T20:58+0000
2022-10-15T20:58+0000
2022-10-15T20:58+0000
بوركينا فاسو
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وقال أحد المصادر إن الجنود الذي كانوا يقومون بدورية مع المساعدين وقعوا في كمين بمنطقة بوروم.وأكد مصدر آخر الهجوم وقال إن حصيلة القتلى قد ترتفع، مضيفا أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.ووقع الكمين بالقرب من سيلمانغو في إقليم نامينتينغا، بحسب المصدر.ويأتي الهجوم الأخير بعد انقلاب 30 سبتمبر/ أيلول الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا - الذي استولى بنفسه على السلطة في يناير/ كانون الأول - وبعد يوم واحد من تعيين الرائد إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاما خلفا له كرئيس انتقالي.تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم، ولها تاريخ طويل من الانقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
https://sputnikarabic.ae/20221004/سكان-بوركينا-فاسو-ينظمون-مسيرة-دعم-لروسيا-1068619245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
مسلحون يقتلون 11 شخصا بكمين في بوركينا فاسو
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كشفت مصادر أمنية أن مسلحين متطرفين قتلوا ثلاثة جنود على الأقل و8 مدنيين متعاونين معهم في هجوم اليوم السبت في شمال بوكينا فاسو المضطرب.
وقال أحد المصادر إن الجنود الذي كانوا يقومون بدورية مع المساعدين وقعوا في كمين بمنطقة بوروم.
وأكد مصدر آخر الهجوم وقال إن حصيلة القتلى قد ترتفع، مضيفا أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.
ووقع الكمين بالقرب من سيلمانغو في إقليم نامينتينغا، بحسب المصدر.
ويأتي الهجوم الأخير بعد انقلاب 30 سبتمبر/ أيلول الذي أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا - الذي استولى بنفسه على السلطة في يناير/ كانون الأول - وبعد يوم واحد من تعيين الرائد
إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 34 عاما خلفا له كرئيس انتقالي.
تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم، ولها تاريخ طويل من الانقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.