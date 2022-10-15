https://sputnikarabic.ae/20221015/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-تصرح-بأن-تهديدات-نصر-الله-لم-يكن-لها-تأثير-على-الاتفاق-مع-لبنان-1069066427.html

وزيرة الطاقة الإسرائيلية تصرح بأن تهديدات "نصر الله" لم يكن لها تأثير على الاتفاق مع لبنان

وزيرة الطاقة الإسرائيلية تصرح بأن تهديدات "نصر الله" لم يكن لها تأثير على الاتفاق مع لبنان

قالت كارين الهرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، لم يكن لها تأثير على اتفاق ترسيم الحدود... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T18:10+0000

2022-10-15T18:10+0000

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أخبار العالم العربي

لبنان

حسن نصر الله

إسرائيل

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الوزيرة الإسرائيلية، أكدت من خلالها أن هناك تهديد يومي من "حزب الله" اللبناني حيال منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط.ورأت كارين الهرار أن تهديدات حسن نصر الله لم يكن لها تأثير على الاتفاق مع لبنان، بدعوى أن التهديدات موجودة دائما.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

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أخبار العالم العربي, لبنان, حسن نصر الله, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل