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https://sputnikarabic.ae/20221016/السويد-توقع-معاهدة-عسكرية-مع-الولايات-المتحدة-1069085960.html
السويد توقع معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة
السويد توقع معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة
وقعت السويد، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع الولايات المتحدة "لتعزيز" حدودها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:31+0000
2022-10-16T11:31+0000
السويد
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وبحسب قناة "إس في تي"، فإن الاتفاقية الجديدة ستوسع من إمكانيات العمليات العسكرية والتدريبات المشتركة للبلدين، وعلى وجه الخصوص خلال فترة النظر في طلب السويد للانضمام إلى الناتو.وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل للقناة التلفزيونية: "لم يكن التعاون أكثر أهمية مما هو عليه الآن، وقواتنا مستعدة للدفاع عن السويد".وفي الوقت نفسه، شدد ماكونفيل على أن الولايات المتحدة والسويد تتعاونان بالفعل بشكل وثيق في المجال العسكري.وقال القائد العام للجيش السويدي كارل إنغلبريكتسون إن "الصداقة الحميمية مع الولايات المتحدة ليست بالأمر السيئ على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالحرب".
https://sputnikarabic.ae/20221014/السويد-تنسحب-من-التحقيق-المشترك-في-تفجيرات-نورد-ستريم-وألمانيا-تتبعها-1069027018.html
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السويد, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
السويد, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

السويد توقع معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة

11:31 GMT 16.10.2022
© Photo / Public domain إحدى مدرعات الجيش السويدي
إحدى مدرعات الجيش السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Photo / Public domain
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وقعت السويد، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع الولايات المتحدة "لتعزيز" حدودها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وبحسب قناة "إس في تي"، فإن الاتفاقية الجديدة ستوسع من إمكانيات العمليات العسكرية والتدريبات المشتركة للبلدين، وعلى وجه الخصوص خلال فترة النظر في طلب السويد للانضمام إلى الناتو.
وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل للقناة التلفزيونية: "لم يكن التعاون أكثر أهمية مما هو عليه الآن، وقواتنا مستعدة للدفاع عن السويد".
وفي الوقت نفسه، شدد ماكونفيل على أن الولايات المتحدة والسويد تتعاونان بالفعل بشكل وثيق في المجال العسكري.
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14 أكتوبر, 13:40 GMT

الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع في القطب الشمالي وعناصر الجيش السويدي خبراء في المنطقة.

وقال القائد العام للجيش السويدي كارل إنغلبريكتسون إن "الصداقة الحميمية مع الولايات المتحدة ليست بالأمر السيئ على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالحرب".
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