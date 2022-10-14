https://sputnikarabic.ae/20221014/السويد-تنسحب-من-التحقيق-المشترك-في-تفجيرات-نورد-ستريم-وألمانيا-تتبعها-1069027018.html
السويد تنسحب من التحقيق المشترك في تفجيرات "نورد ستريم" وألمانيا تتبعها
السويد تنسحب من التحقيق المشترك في تفجيرات "نورد ستريم" وألمانيا تتبعها
انفرط عقد التحقيق المشترك بين ألمانيا والسويد والدنمارك في تفجيرات خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي) الذي كان من المزمع البدء فيه، وذلك بعد انسحاب... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:40+0000
2022-10-14T13:40+0000
2022-10-14T13:40+0000
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ووفقا لما نقلته وسائل إعلامية عن مصادر أمنية ألمانية فإن السويد رفضت خططا لإجراء تحقيق مشترك مع الدنمارك وألمانيا بشأن التفجير الأخير لخطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2".وقال التقرير إن السويد قررت أنها لا تستطيع مشاركة نتائج تحقيقها مع دول أخرى لأسباب أمنية، تتعلق بالسرية.وبعد هذا الإعلان أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أكملت دورها في التحقيق في عمل تخريبي على خطوط أنابيب "نورد ستريم" وسلمت النتائج التي توصلت إليها، وسيتولى المحققون دراسة النتائج التي توصلوا إليها.وتشتبه السلطات السويدية والدنماركية في أن الحادث كان نتيجة تخريب، بينما يحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي.طالع أيضا: صحيفة: البحرية السويدية كانت بالقرب من "نورد ستريم" قبل أيام قليلة من التفجيرات
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعرض-على-الدنمارك-المساعدة-بالتحقيق-في-انفجارات-نورد-ستريم-1068391302.html
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العالم, السويد, أخبار ألمانيا
العالم, السويد, أخبار ألمانيا
السويد تنسحب من التحقيق المشترك في تفجيرات "نورد ستريم" وألمانيا تتبعها
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انفرط عقد التحقيق المشترك بين ألمانيا والسويد والدنمارك في تفجيرات خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي) الذي كان من المزمع البدء فيه، وذلك بعد انسحاب السويد، وتبعتها المانيا.
ووفقا لما نقلته
وسائل إعلامية عن مصادر أمنية ألمانية فإن السويد رفضت خططا لإجراء تحقيق مشترك مع الدنمارك وألمانيا بشأن التفجير الأخير لخطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2".
وقال التقرير إن السويد قررت أنها لا تستطيع مشاركة نتائج تحقيقها مع دول أخرى لأسباب أمنية، تتعلق بالسرية.
وبعد هذا الإعلان أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية
، اليوم الجمعة أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أكملت دورها في التحقيق في عمل تخريبي على خطوط أنابيب "نورد ستريم" وسلمت النتائج التي توصلت إليها، وسيتولى المحققون دراسة النتائج التي توصلوا إليها.
يشار إلى أنه تم تسجيل تسربات وقود على خطوط أنابيب شبكة "نورد ستريم"، التي تلعب دورًا رئيسيًا في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتشتبه السلطات السويدية والدنماركية في أن الحادث كان نتيجة تخريب
، بينما يحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي.