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https://sputnikarabic.ae/20221016/السيسي-يقول-إن-مصر-تؤمن-بضرورة-تجنب-أي-تداعيات-سلبية-تنجم-على-أي-مشروع-تنموي-في-دول-نامية-1069105226.html
السيسي يقول إن مصر تؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية تنجم على أي مشروع تنموي في دول ‏نامية
السيسي يقول إن مصر تؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية تنجم على أي مشروع تنموي في دول ‏نامية
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن "بلاده تؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية ‏قد تنجم عن مشروع تنموي تتأثر به دولة أخرى".‏ 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:27+0000
2022-10-16T18:27+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
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وشدد السيسي في كلمة له خلال افتتاح النسخة الخامسة من خلال "أسبوع القاهرة للمياه" أن "قناعة مصر بالالتزام بروح التعاون هي السبيل الوحيدة لتجنب الآثار السلبية للإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار".وأشار إلى أن "مصر تحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لتنعم بها جميع دول الحوض بدلا من التحرك فرادى متنافسين".وأكد أن "رؤية مصر الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار".وجدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته "التزام مصر ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل"، بحسب قوله.يُذكر أنه في11 آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة الخامسة لـ"أسبوع القاهرة للمياه" تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والذي يختتم فعالياته في يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ومن المقرر أن يشارك في "أسبوع القاهرة للمياه" في دورته الخامسة ممثلين عن 70 دولة، منهم 16 وفدا وزاريا، و54 وفدا رسميا، و66 منظمة دولية بإجمالي يزيد عن 1000 مشارك، وفقا لبيان من وزارة الري المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يؤكد-للبرهان-أن-سد-النهضة-سيعود-بفوائد-كبيرة-على-السودان-ولن-يكون-خصما-عليه-1069052209.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

السيسي يقول إن مصر تؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية تنجم على أي مشروع تنموي في دول ‏نامية

18:27 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن "بلاده تؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية ‏قد تنجم عن مشروع تنموي تتأثر به دولة أخرى".‏
وشدد السيسي في كلمة له خلال افتتاح النسخة الخامسة من خلال "أسبوع القاهرة للمياه" أن "قناعة مصر بالالتزام بروح التعاون هي السبيل الوحيدة لتجنب الآثار السلبية للإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار".
وأشار إلى أن "مصر تحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لتنعم بها جميع دول الحوض بدلا من التحرك فرادى متنافسين".
وأكد أن "رؤية مصر الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار".
وجدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته "التزام مصر ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل"، بحسب قوله.
يُذكر أنه في11 آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد للبرهان أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه
أمس, 10:33 GMT
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة الخامسة لـ"أسبوع القاهرة للمياه" تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والذي يختتم فعالياته في يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومن المقرر أن يشارك في "أسبوع القاهرة للمياه" في دورته الخامسة ممثلين عن 70 دولة، منهم 16 وفدا وزاريا، و54 وفدا رسميا، و66 منظمة دولية بإجمالي يزيد عن 1000 مشارك، وفقا لبيان من وزارة الري المصرية.
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