https://sputnikarabic.ae/20221016/اللجنة-الأمنية-القطرية-لبطولة-كأس-العالم-تنظم-تمرين-وطن--1069087635.html

اللجنة الأمنية القطرية لبطولة كأس العالم تنظم تمرين "وطن"

اللجنة الأمنية القطرية لبطولة كأس العالم تنظم تمرين "وطن"

تنظم اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA "قطر 2022"، تمرين"وطن" بداية من يوم الأحد المقبل، وعلى مدى خمسة أيام، بمشاركة جهات عسكرية ومدنية معنية باستضافة... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

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2022-10-16T12:30+0000

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، ظهر اليوم الأحد، بأن التمرين يجري برعاية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في سياق تأكيد الجاهزية الأمنية والاستعداد الأمثل لاستضافة البطولة العالمية في قطر.ويعزا الهدف من تمرين "وطن" القطري لتعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والإضافية أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إلى "أهمية قياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية، بما يحقق تكامل الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة".ومن بين الأهداف الأخرى للتمرين، تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب مع القوات المشاركة في التمرين من الدول العربية والدولية، وهو الأمر الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.وأكدت الوكالة القطرية أن تمرين "وطن" الأمني هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية المشاركة فيه، فضلا عن تطور أحداثه ووقائعه التي تجمع بين الشق العسكري والشق المدني.سبق أن أجري تمرين "وطن" آخر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2021، إلا أن التمرين الذي سيجرى الأحد المقبل ستشارك فيه قوات أمنية وشرطية ذات مهام تخصصية لبعض الدول العربية والدولية، كما أنه يقام قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

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أخبار العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022