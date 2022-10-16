اللجنة الأمنية القطرية لبطولة كأس العالم تنظم تمرين "وطن"
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
تنظم اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA "قطر 2022"، تمرين"وطن" بداية من يوم الأحد المقبل، وعلى مدى خمسة أيام، بمشاركة جهات عسكرية ومدنية معنية باستضافة البطولة الدولية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، ظهر اليوم الأحد، بأن التمرين يجري برعاية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في سياق تأكيد الجاهزية الأمنية والاستعداد الأمثل لاستضافة البطولة العالمية في قطر.
اللجنة الأمنية لبطولة #كأس_العالم:#تمرين_وطن يبدأ من 23 - 27 أكتوبر ويمثل تجسيدا لتكامل أدوار مختلف الجهات المعنية في الدولة من الوزارات والمؤسسات والهيئات العسكرية والمدنية#قنا pic.twitter.com/yjBxj5PSAg— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 16, 2022
ويعزا الهدف من تمرين "وطن" القطري لتعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والإضافية أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إلى "أهمية قياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية، بما يحقق تكامل الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة".
ومن بين الأهداف الأخرى للتمرين، تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب مع القوات المشاركة في التمرين من الدول العربية والدولية، وهو الأمر الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.
اللجنة الأمنية لبطولة #كأس_العالم:— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 16, 2022
يشارك في #تمرين_وطن عدد من الدول الشقيقة والصديقة بقوات عسكرية ذات مهام مختلفة ومتنوعة في إطار الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات الأمنية#قنا pic.twitter.com/YLN8FxIcID
وأكدت الوكالة القطرية أن تمرين "وطن" الأمني هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية المشاركة فيه، فضلا عن تطور أحداثه ووقائعه التي تجمع بين الشق العسكري والشق المدني.
سبق أن أجري تمرين "وطن" آخر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2021، إلا أن التمرين الذي سيجرى الأحد المقبل ستشارك فيه قوات أمنية وشرطية ذات مهام تخصصية لبعض الدول العربية والدولية، كما أنه يقام قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.