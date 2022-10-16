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https://sputnikarabic.ae/20221016/الملك-سلمان-يؤكد-دعم-السعودية-لكافة-الجهود-الرامية-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1069112782.html
الملك سلمان يؤكد دعم السعودية لكافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
الملك سلمان يؤكد دعم السعودية لكافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، ان المملكة تدعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T21:51+0000
2022-10-16T21:51+0000
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جاء ذلك خلال خطاب أمام مجلس الشورى السعودي مساء اليوم وتطرق فيه إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.وقال العاهل السعودي: "المملكة تؤكد موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وأكد الملك أن "المملكة كانت ولا تزال وسيطة للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة لمكانتها الرفيعة بين الأمم وريادتها في دعم كل ما فيه خير للبشرية".وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الملك سلمان يؤكد دعم السعودية لكافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

21:51 GMT 16.10.2022
© AP Photo / Saudi Press Agencyالملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
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أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، ان المملكة تدعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية.
جاء ذلك خلال خطاب أمام مجلس الشورى السعودي مساء اليوم وتطرق فيه إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وقال العاهل السعودي: "المملكة تؤكد موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد الملك أن "المملكة كانت ولا تزال وسيطة للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة لمكانتها الرفيعة بين الأمم وريادتها في دعم كل ما فيه خير للبشرية".
وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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