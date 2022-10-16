https://sputnikarabic.ae/20221016/وزير-الطاقة-الجزائري-يشيد-بقرار-أوبك--بخفض-إنتاج-النفط-ويصفه-بالتاريخي--1069083728.html
وزير الطاقة الجزائري يشيد بقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط ويصفه بالتاريخي
وزير الطاقة الجزائري يشيد بقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط ويصفه بالتاريخي
وصف وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد، قرار مجموعة "أوبك +" للدول المصدرة للنفط بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا يعد "تاريخيا"... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر- سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد، عن عرقاب، قوله: "قرار أوبك بلس الأخير تاريخي وممتاز ويصب في خانة استقرار أسواق النفط".من جهته قال الأمين العام لمنظمة أوبك إنه بحث مع وزير الطاقة محمد عرقاب "فرص الاستثمار في الجزائر، كما ناقش أيضا، إمكانيات تفعيل التعاون بين البلدان النفطية".وأضاف أن المنظمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النفط وضمان الإمدادات.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، في وقت مبكر صباح اليوم، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك +" (تحالف أوبك وكبار المنتجين المستقلين) بخفض إنتاج النفط، يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".من جانبها، رفضت السعودية هذه التصريحات "التي لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أن قرار أوبك بلس اتُخذ بالإجماع من جميع دول المجموعة.وشددت المملكة على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تبدي-اختلافها-مع-السعودية-حول-الجدوى-الاقتصادية-لقرار-أوبك--الأخير-1069002377.html
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أخبار أوبك, الجزائر, أخبار السعودية اليوم
أخبار أوبك, الجزائر, أخبار السعودية اليوم
وزير الطاقة الجزائري يشيد بقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط ويصفه بالتاريخي
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وصف وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد، قرار مجموعة "أوبك +" للدول المصدرة للنفط بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا يعد "تاريخيا" ويهدف لإعادة الاستقرار لسوق النفط.
الجزائر- سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد، عن عرقاب، قوله: "قرار أوبك بلس الأخير تاريخي
وممتاز ويصب في خانة استقرار أسواق النفط".
من جهته قال الأمين العام لمنظمة أوبك إنه بحث مع وزير الطاقة محمد عرقاب "فرص الاستثمار في الجزائر، كما ناقش أيضا، إمكانيات تفعيل التعاون بين البلدان النفطية".
وأضاف أن المنظمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النفط وضمان الإمدادات.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، في وقت مبكر صباح اليوم، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، الذين اعتبروا أن قرار مجموعة "أوبك +" (تحالف أوبك وكبار المنتجين المستقلين) بخفض إنتاج النفط، يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.
وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".
ووصل الأمر أيضا إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك بلس".
من جانبها، رفضت السعودية هذه التصريحات
"التي لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أن قرار أوبك بلس اتُخذ بالإجماع من جميع دول المجموعة.
وشددت المملكة على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.