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الخارجية المصرية تعلق على قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط
الخارجية المصرية تعلق على قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بيانا علقت فيه على القرار الذي اتخذته منظمة "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات".في سياق متصل، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار منظمة "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط هو "قرار فني" اتخذ بالإجماع وليس سياسيا.من جانبه، قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية.كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
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مصر, السعودية
مصر, السعودية

الخارجية المصرية تعلق على قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط

12:27 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بيانا علقت فيه على القرار الذي اتخذته منظمة "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط.
وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات".
وتابع البيان: "مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".
في سياق متصل، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار منظمة "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط هو "قرار فني" اتخذ بالإجماع وليس سياسيا.
من جانبه، قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية.
كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
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