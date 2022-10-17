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https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-البيلاروسية-تكشف-أهداف-التجمع-الإقليمي-لقواتها-مع-الجيش-الروسي-1069137737.html
الدفاع البيلاروسية تكشف أهداف التجمع الإقليمي لقواتها مع الجيش الروسي
الدفاع البيلاروسية تكشف أهداف التجمع الإقليمي لقواتها مع الجيش الروسي
كشف وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الاثنين، حول الوضع العسكري والسياسي الناشئ في البلاد وخارجها، أن العسكريين لن يسمحوا باندلاع نزاع مسلح على... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T13:14+0000
2022-10-17T13:14+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وقال خرينين خلال إحاطة في مصنع مينسك للجرارات: "بدأ التجمع الإقليمي لقوات بيلاروسيا وروسيا في الانتشار وتنفيذ مهام للدفاع المسلح لدولة الاتحاد"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الروسية "بيلتا".وأردف خرينين: "منذ إنشاء هذا الكيان الدفاعي لدولة الاتحاد وضعنا خيارات مختلفة لنشر واستخدام التجمع الإقليمي للقوات في سياق التدريبات".وأضاف خرينين: "وتهدف إلى الاستعداد الاستباقي للتجمع الإقليمي للاستجابة للتحديات والتهديدات الناشئة، ونحن على ثقة من أن هذا سيضمن الأمن على طول محيط حدود دولة الاتحاد".وشدد الوزير على أن كل الأحداث التي نقوم بها ما هي إلا "رد فعل على أفعال الخصوم".وتابع الوزير: "بشكل عام، نعتقد أن إجراءات الردع الاستراتيجي المطبقة والمخطط لها من قبل القوات المسلحة تقدم دليلاً على الاستعداد للدفاع عن بلدنا وإلحاق الضرر الجسيم بالمعتدي، ولكن مع ذلك فهي أساس سياستنا العسكرية ويبقى الموقف القائل بأنه من الأفضل عدم إبراز الأسلحة ولكن الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض".وختم خرينين: "أود أن أؤكد لجميع الحاضرين، نحن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، نعرف بوضوح مهمتنا ونتحكم في الوضع، ونتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أولاً وقبل كل شيء، للوفاء بالمهمة التي حددها رئيس الدولة لمنع اندلاع نزاع مسلح على أراضي بيلاروسيا، صدقوني، نحن نقوم بذلك بشكل احترافي وسنتعامل مع مهامنا".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع البيلاروسية تكشف أهداف التجمع الإقليمي لقواتها مع الجيش الروسي

13:14 GMT 17.10.2022
© Depositphotos / Lindasky76وزارة الدفاع البيلاروسية
وزارة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Depositphotos / Lindasky76
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كشف وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الاثنين، حول الوضع العسكري والسياسي الناشئ في البلاد وخارجها، أن العسكريين لن يسمحوا باندلاع نزاع مسلح على أراضي بيلاروسيا.
وقال خرينين خلال إحاطة في مصنع مينسك للجرارات: "بدأ التجمع الإقليمي لقوات بيلاروسيا وروسيا في الانتشار وتنفيذ مهام للدفاع المسلح لدولة الاتحاد"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الروسية "بيلتا".
التجمع الإقليمي للقوات المسلحة هي بنيان متشعب يضم العديد من المكونات، ويشمل مستويات مختلفة من المرتبات الإدارية والعسكرية والوحدات والقوات، بالإضافة إلى أنظمة الإمداد المختلفة البيلاروسية والروسية.
وأردف خرينين: "منذ إنشاء هذا الكيان الدفاعي لدولة الاتحاد وضعنا خيارات مختلفة لنشر واستخدام التجمع الإقليمي للقوات في سياق التدريبات".
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كما اختبرنا عمليًا كلاً من النشر المتزامن لجميع الأنظمة في حالة وجود تهديد واضح ونشرها على مراحل وفقًا لظروف المرحلة.
وأضاف خرينين: "وتهدف إلى الاستعداد الاستباقي للتجمع الإقليمي للاستجابة للتحديات والتهديدات الناشئة، ونحن على ثقة من أن هذا سيضمن الأمن على طول محيط حدود دولة الاتحاد".
وشدد الوزير على أن كل الأحداث التي نقوم بها ما هي إلا "رد فعل على أفعال الخصوم".
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لن نهاجم أحدا، أؤكد مرة أخرى أن مهام هذه المجموعة دفاعية بحتة، وجميع الأنشطة التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي تهدف إلى الرد المناسب على ما يحدث بالقرب من حدودنا.
وتابع الوزير: "بشكل عام، نعتقد أن إجراءات الردع الاستراتيجي المطبقة والمخطط لها من قبل القوات المسلحة تقدم دليلاً على الاستعداد للدفاع عن بلدنا وإلحاق الضرر الجسيم بالمعتدي، ولكن مع ذلك فهي أساس سياستنا العسكرية ويبقى الموقف القائل بأنه من الأفضل عدم إبراز الأسلحة ولكن الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض".
وختم خرينين: "أود أن أؤكد لجميع الحاضرين، نحن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، نعرف بوضوح مهمتنا ونتحكم في الوضع، ونتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أولاً وقبل كل شيء، للوفاء بالمهمة التي حددها رئيس الدولة لمنع اندلاع نزاع مسلح على أراضي بيلاروسيا، صدقوني، نحن نقوم بذلك بشكل احترافي وسنتعامل مع مهامنا".
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