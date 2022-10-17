https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-البيلاروسية-تكشف-أهداف-التجمع-الإقليمي-لقواتها-مع-الجيش-الروسي-1069137737.html

الدفاع البيلاروسية تكشف أهداف التجمع الإقليمي لقواتها مع الجيش الروسي

الدفاع البيلاروسية تكشف أهداف التجمع الإقليمي لقواتها مع الجيش الروسي

كشف وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الاثنين، حول الوضع العسكري والسياسي الناشئ في البلاد وخارجها، أن العسكريين لن يسمحوا باندلاع نزاع مسلح على... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T13:14+0000

2022-10-17T13:14+0000

2022-10-17T13:14+0000

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وقال خرينين خلال إحاطة في مصنع مينسك للجرارات: "بدأ التجمع الإقليمي لقوات بيلاروسيا وروسيا في الانتشار وتنفيذ مهام للدفاع المسلح لدولة الاتحاد"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الروسية "بيلتا".وأردف خرينين: "منذ إنشاء هذا الكيان الدفاعي لدولة الاتحاد وضعنا خيارات مختلفة لنشر واستخدام التجمع الإقليمي للقوات في سياق التدريبات".وأضاف خرينين: "وتهدف إلى الاستعداد الاستباقي للتجمع الإقليمي للاستجابة للتحديات والتهديدات الناشئة، ونحن على ثقة من أن هذا سيضمن الأمن على طول محيط حدود دولة الاتحاد".وشدد الوزير على أن كل الأحداث التي نقوم بها ما هي إلا "رد فعل على أفعال الخصوم".وتابع الوزير: "بشكل عام، نعتقد أن إجراءات الردع الاستراتيجي المطبقة والمخطط لها من قبل القوات المسلحة تقدم دليلاً على الاستعداد للدفاع عن بلدنا وإلحاق الضرر الجسيم بالمعتدي، ولكن مع ذلك فهي أساس سياستنا العسكرية ويبقى الموقف القائل بأنه من الأفضل عدم إبراز الأسلحة ولكن الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض".وختم خرينين: "أود أن أؤكد لجميع الحاضرين، نحن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، نعرف بوضوح مهمتنا ونتحكم في الوضع، ونتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، أولاً وقبل كل شيء، للوفاء بالمهمة التي حددها رئيس الدولة لمنع اندلاع نزاع مسلح على أراضي بيلاروسيا، صدقوني، نحن نقوم بذلك بشكل احترافي وسنتعامل مع مهامنا".

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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري