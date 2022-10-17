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https://sputnikarabic.ae/20221017/الرئيسان-العراقي-والمصري-يؤكدان-على-ضرورة-توطيد-العلاقات-المشتركة-بين-البلدين-1069161666.html
الرئيسان العراقي والمصري يؤكدان على ضرورة توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين
الرئيسان العراقي والمصري يؤكدان على ضرورة توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على "ضرورة توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين". 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T19:38+0000
2022-10-17T19:38+0000
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وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن رشيد "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة تسنمه المنصب"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشاد السيسي، "بالعلاقات التاريخية بين العراق ومصر"، مشيرا إلى "ضرورة توطيدها وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين".بدوره، ثمن عبد اللطيف رشيد "المشاعر الطيبة للرئيس السيسي"، مؤكداً على "تعميق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين وأهمية العمل المشترك لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".وأكد الرئيس العراقي الجديد، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية في قصر السلام في بغداد، في وقت سابق اليوم، أنه "سيبذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة"، لافتا إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".وتعهد أنه "في القريب سيعلن للشعب العراقي برنامج عمل في رئاسة الجمهورية العراقية"، كما أعرب عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، كما شدد على بذل كل الجهود لحماية الدستور.واختار مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للدولة بعد جولتين من التصويت. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الرئيس-العراقي-الجديد-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-بذل-كل-جهوده-لحماية-الدستور-وحل-المشاكل-القائمة-1069127929.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيسان العراقي والمصري يؤكدان على ضرورة توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين

19:38 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على "ضرورة توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين".
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن رشيد "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة تسنمه المنصب"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يؤكد على بذل كل جهوده لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة
09:40 GMT
وأشاد السيسي، "بالعلاقات التاريخية بين العراق ومصر"، مشيرا إلى "ضرورة توطيدها وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين".
بدوره، ثمن عبد اللطيف رشيد "المشاعر الطيبة للرئيس السيسي"، مؤكداً على "تعميق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين وأهمية العمل المشترك لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".
وأكد الرئيس العراقي الجديد، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية في قصر السلام في بغداد، في وقت سابق اليوم، أنه "سيبذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة"، لافتا إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".
وتعهد أنه "في القريب سيعلن للشعب العراقي برنامج عمل في رئاسة الجمهورية العراقية"، كما أعرب عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، كما شدد على بذل كل الجهود لحماية الدستور.
واختار مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للدولة بعد جولتين من التصويت. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
بدوره، كلّف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
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