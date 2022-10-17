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https://sputnikarabic.ae/20221017/السوداني-يؤكد-رغبة-العراق-في-ترسيخ-علاقة-استراتيجية-مع-أمريكا-1069122991.html
السوداني يؤكد رغبة العراق في ترسيخ علاقة استراتيجية مع أمريكا
السوداني يؤكد رغبة العراق في ترسيخ علاقة استراتيجية مع أمريكا
عبّر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:31+0000
2022-10-17T08:31+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).وقال السوداني إن العراق يرغب في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع واشنطن عبر تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المتعددة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي.كما أشار رئيس الوزراء المكلف إلى رغبة بغداد في التعاون في الجانب الأمني من خلال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.وذكر البيان أن السوداني استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي.وأوضح أن اللقاء شهد مناقشات بشأن العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.في المقابل، عبّرت السفيرة الأمريكية عن دعم واشنطن لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد
https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الخارجية-العراقية-يؤكد-معارضة-بغداد-للحروب-وسياسة-فرض-الحصار-1069117362.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

السوداني يؤكد رغبة العراق في ترسيخ علاقة استراتيجية مع أمريكا

08:31 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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عبّر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
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07:15 GMT
وقال السوداني إن العراق يرغب في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع واشنطن عبر تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المتعددة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي.
كما أشار رئيس الوزراء المكلف إلى رغبة بغداد في التعاون في الجانب الأمني من خلال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.
وذكر البيان أن السوداني استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي.
وأوضح أن اللقاء شهد مناقشات بشأن العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.
في المقابل، عبّرت السفيرة الأمريكية عن دعم واشنطن لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد
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