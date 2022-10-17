https://sputnikarabic.ae/20221017/سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069114436.html

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو

سمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T04:11+0000

2022-10-17T04:11+0000

2022-10-17T04:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقبل وقت قليل، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا للسلطات الإقليمية والمدينة.وذكرت تقارير محلية، أن حريقا كبيرا نشب مكان وقوع الانفجارات، ونشرت مقاطع مصورة للحريق.وأضافت التقارير أن طائرة مسيرة روسية، قامت بالإغارة على العاصمة الأوكرانية.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مناطق جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال مسؤولون محليون أوكران إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.وفي ميكولايف، اندلع حريق أمس، في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.يوم أمس الأول، السبت، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221017/صافرات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069113959.html

https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html

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