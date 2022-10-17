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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069114436.html
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو
سمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T04:11+0000
2022-10-17T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقبل وقت قليل، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا للسلطات الإقليمية والمدينة.وذكرت تقارير محلية، أن حريقا كبيرا نشب مكان وقوع الانفجارات، ونشرت مقاطع مصورة للحريق.وأضافت التقارير أن طائرة مسيرة روسية، قامت بالإغارة على العاصمة الأوكرانية.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مناطق جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال مسؤولون محليون أوكران إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.وفي ميكولايف، اندلع حريق أمس، في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.يوم أمس الأول، السبت، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221017/صافرات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069113959.html
https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو

04:11 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 04:29 GMT 17.10.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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سمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
وقبل وقت قليل، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا للسلطات الإقليمية والمدينة.
وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن انفجارات تهز منطقة شيفتشينكيف بوسط العاصمة.
وذكرت تقارير محلية، أن حريقا كبيرا نشب مكان وقوع الانفجارات، ونشرت مقاطع مصورة للحريق.
وأضافت التقارير أن طائرة مسيرة روسية، قامت بالإغارة على العاصمة الأوكرانية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مناطق جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال مسؤولون محليون أوكران إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
03:43 GMT
وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.
وفي ميكولايف، اندلع حريق أمس، في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.
وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي بأجزاء من أوكرانيا
أمس, 22:21 GMT
يوم أمس الأول، السبت، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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