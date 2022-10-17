https://sputnikarabic.ae/20221017/صافرات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069113959.html
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، بحسب السلطات الإقليمية والمدينة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T03:43+0000
2022-10-17T03:43+0000
2022-10-17T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكانت السلطات أعلنت حالة التأهب الجوي في منطقة ومدينة كييف قبل قليل.وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال مسؤولون محليون أوكران إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.يوم أمس الأول السبت، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-تفيد-بوقوع-عدة-انفجارات-وانقطاع-في-التيار-الكهربائي-بأجزاء-من-أوكرانيا-1069112893.html
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أخبار أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
03:43 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 03:50 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، بحسب السلطات الإقليمية والمدينة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مناطق جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال مسؤولون محليون أوكران إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.
وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا
ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.
وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.
وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.
ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.
يوم أمس الأول السبت، قالت شركة الطاقة الأوكرانية، إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلا: إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".