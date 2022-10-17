https://sputnikarabic.ae/20221017/طائرات-مسيرة-مجهولة-تشن-غارات-على-مواقع-عسكرية-شرقي-سوريا-1069165032.html

طائرات مسيرة مجهولة تشن غارات على مواقع عسكرية شرقي سوريا

طائرات مسيرة مجهولة تشن غارات على مواقع عسكرية شرقي سوريا

شنت طائرات مسيرة مجهولة قرب منتصف الليلة، سلسلة غارات على عدد من المواقع العسكرية في بادية مدينة (الميادين) بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، وسط معلومات... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T21:45+0000

2022-10-17T21:45+0000

2022-10-17T21:56+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103709/30/1037093012_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_1e9beb6e64572d9a36508093f38330a1.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن طائرات مسيرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، شنت سلسلة غارات على عدد من النقاط العسكرية المهجورة في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف بادية بلدة (الدوير) تحديدا، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وكشفت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن الهجوم الذي شنه الطيران المسير قرب منتصف الليلة على مواقع كان يشغلها الجيش السوري سابقا، وقد تم إخلائها منذ فترة بعيدة.وأكملت المصادر: "تلا الهجوم إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة، وفي الوقت ذاته شهد الشارع الرئيسي في بلدة "الدوير" إطلاق عشوائي من مصدر مجهول على سيارات المدنيين المارة في الشارع، إلا أنه لم يسفر عن أي إصابات في صفوف المدنيين".ومع بدء الغارات، كانت قوات الاحتلال الأمريكي قد نشرت أكثر من 5 عربات برادلي على الشريط النهري المقابل لمدينة الميادين التي يسيطر عليها الجيش السوري، الأمر الذي رأت فيه المصادر إجراء احترازي لأي رد فعل من قبل القوات السورية المتمركزة في بادية "الميادين".وكانت قوات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني في محافظة دير الزور قد أنهت بالأمس حملة تمشيط لبادية مدينة الميادين استهدفت فيها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تتخذ من قاعدة التنف المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، مركزا لانطلاق هجماتها ضد قوى الجيش في عمق البادية.

https://sputnikarabic.ae/20220918/--مقتل-45-عنصرا-من-جبهة-النصرة-إثر-غارة-روسية-على-معقل-التنظيم-في-إدلب-1067917162.html

https://sputnikarabic.ae/20221006/الجيش-الأمريكي-مقتل-القيادي-بداعش-أبو-هشوم-الأموي-ومسؤول-آخر-بالتنظيم--في-غارة-جوية-شمالي-سوريا-1068713430.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم