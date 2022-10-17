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https://sputnikarabic.ae/20221017/ما-هو-كاتم-الصوت-في-الأسلحة-النارية-وكيف-يعمل-1069163958.html
ما هو كاتم الصوت في الأسلحة النارية وكيف يعمل؟
ما هو كاتم الصوت في الأسلحة النارية وكيف يعمل؟
تعتمد فكرة الأسلحة النارية على استخدام مادة سريعة الاشتعال يمكنها توليد كمية كبيرة من الغازات التي تعمل على دفع المقذوف بسرعة خارقة يتبعها صوت ولهب عند فوهة... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T20:51+0000
2022-10-17T20:51+0000
رصد عسكري
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ولأن بعض المهام العسكرية تتطلب مستويات مختلفة من التخفي عن العدو، فإن بعض الأسلحة النارية الخفيفة يتم تزويدها بجهاز يعرف بكاتم الصوت، الذي يسهم في تخفيض مستوى الصوت وليس منعه تماما، إضافة إلى دوره في منع ظهور اللهب الذي يمكن أن يؤدي إلى كشف موقع مطلق النار.ما هو كاتم الصوت في الأسلحة النارية؟يقوم كاتم الصوت بخفض مستوى الصوت واللهب اللذين يتبعان خروج الرصاص من فوهة البندقية، لكنه لا يمنع الصوت تماما، حسبما يقول تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.ولفتت المجلة إلى أن كاتم الصوت يمكنه خفض مستوى صوت السلاح الناري من 160 ديسيبل، وهو مستوى يمكن أن يؤثر على السمع على المدى الطويل، إلى نحو 120 ديسيبل، وهو مستوى يساوي أضعاف صوت الإنسان خلال المحادثات.ما هي فكرة عمل كاتم صوت الأسلحة النارية؟يعتمد كاتم صوت الأسلحة النارية على عملية هندسية معقدة هدفها احتواء كمية كبيرة من الغاز الساخن المضغوط، التي تتبع عملية إطلاق الرصاصة، حسبما تقول مجلة "بوبيلر ميكانيكس" الأمريكية.فعندما يتم اصطدام الهواء الساخن المضغوط بالهواء بسرعة هائلة يحدث صوت السلاح الناري، لكن إذا تم توزيع قوة هذا الغاز بواسطة كاتم الصوت سيكون الصوت الناتج عن إطلاق الرصاصة أقل.ورغم أن فكرة العمل الأساسية واحدة وهي منع الهواء الساخن المضغوط من الخروج بقوته خلف الرصاصة، إلا أن التصميم يختلف من كاتم صوت إلى آخر.ففي داخل كاتم الصوت توجد حلقات أو حواجز مصممة بطريقة دقيقة تمكنها من تشتيت الغازات التي تدفع الرصاص إلى خارج فوهة البندقية وبالتالي خفض صوتها.أين يتم وضع كاتم الصوت؟يظهر كاتم الصوت على شكل أنبوب طويل يتم تركيبه على فوهة البندقية أو المسدس لكن تصميمه الداخلي يحمل الكثير من التفاصيل الهندسية الدقيقة التي تمكنه من تخفيف قوة الصوت الناتج عن إطلاق النار بصورة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ما هو كاتم الصوت في الأسلحة النارية وكيف يعمل؟

20:51 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Lisa Marie Paneكاتم صوت سلاح ناري
كاتم صوت سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Lisa Marie Pane
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تعتمد فكرة الأسلحة النارية على استخدام مادة سريعة الاشتعال يمكنها توليد كمية كبيرة من الغازات التي تعمل على دفع المقذوف بسرعة خارقة يتبعها صوت ولهب عند فوهة البندقية.
ولأن بعض المهام العسكرية تتطلب مستويات مختلفة من التخفي عن العدو، فإن بعض الأسلحة النارية الخفيفة يتم تزويدها بجهاز يعرف بكاتم الصوت، الذي يسهم في تخفيض مستوى الصوت وليس منعه تماما، إضافة إلى دوره في منع ظهور اللهب الذي يمكن أن يؤدي إلى كشف موقع مطلق النار.
© AP Photo / Lisa Marie Paneكاتم صوت سلاح ناري
كاتم صوت سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
كاتم صوت سلاح ناري
© AP Photo / Lisa Marie Pane

ما هو كاتم الصوت في الأسلحة النارية؟

يقوم كاتم الصوت بخفض مستوى الصوت واللهب اللذين يتبعان خروج الرصاص من فوهة البندقية، لكنه لا يمنع الصوت تماما، حسبما يقول تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
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ولفتت المجلة إلى أن كاتم الصوت يمكنه خفض مستوى صوت السلاح الناري من 160 ديسيبل، وهو مستوى يمكن أن يؤثر على السمع على المدى الطويل، إلى نحو 120 ديسيبل، وهو مستوى يساوي أضعاف صوت الإنسان خلال المحادثات.

ما هي فكرة عمل كاتم صوت الأسلحة النارية؟

يعتمد كاتم صوت الأسلحة النارية على عملية هندسية معقدة هدفها احتواء كمية كبيرة من الغاز الساخن المضغوط، التي تتبع عملية إطلاق الرصاصة، حسبما تقول مجلة "بوبيلر ميكانيكس" الأمريكية.
© AP Photo / Lisa Marie Paneكاتم صوت سلاح ناري
كاتم صوت سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
كاتم صوت سلاح ناري
© AP Photo / Lisa Marie Pane
فعندما يتم اصطدام الهواء الساخن المضغوط بالهواء بسرعة هائلة يحدث صوت السلاح الناري، لكن إذا تم توزيع قوة هذا الغاز بواسطة كاتم الصوت سيكون الصوت الناتج عن إطلاق الرصاصة أقل.
ورغم أن فكرة العمل الأساسية واحدة وهي منع الهواء الساخن المضغوط من الخروج بقوته خلف الرصاصة، إلا أن التصميم يختلف من كاتم صوت إلى آخر.
© AP Photo / John Locherكاتم صوت سلاح ناري
كاتم صوت سلاح ناري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
كاتم صوت سلاح ناري
© AP Photo / John Locher
ففي داخل كاتم الصوت توجد حلقات أو حواجز مصممة بطريقة دقيقة تمكنها من تشتيت الغازات التي تدفع الرصاص إلى خارج فوهة البندقية وبالتالي خفض صوتها.

أين يتم وضع كاتم الصوت؟

يظهر كاتم الصوت على شكل أنبوب طويل يتم تركيبه على فوهة البندقية أو المسدس لكن تصميمه الداخلي يحمل الكثير من التفاصيل الهندسية الدقيقة التي تمكنه من تخفيف قوة الصوت الناتج عن إطلاق النار بصورة كبيرة.
© Sputnikبندقية "إيه كيه 19"
بندقية إيه كيه 19 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
بندقية "إيه كيه 19"
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